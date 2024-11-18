Байден закликав світових лідерів до більшої підтримки України

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

Чинний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден у понеділок, 18 листопада, розпочав візит до світових лідерів. Він закликав країни до ще більшої підтримки України, попри те, що новообраний лідер Білого Дому може звести його зусилля нанівець.

Про це пише NY Times.

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Дозвіл США на удари ATACMS

Так, вчора Байден вперше дав дозвіл на використання Україною ракет дальнього радіуса дії ATACMS для ударів по території Росії. Таким чином Україна зможе зміцнити оборону після залучення Росією у війну північнокорейських солдатів. Також рішення було ухвалене на тлі однієї з найбільших російських атак на енергосистему України від початку повномасштабного вторгнення.

У матеріалі йдеться, що Байден і його помічники перебувають у "відчайдушних перегонах з часом", намагаючись підтримати Україну до того, як до влади у Білому Домі прийде Трамп. Наразі адміністрація чинного президента намагається виділити залишок ресурсів до інавгурації Трампа.

"Цей поспіх і рішення, прийняте на вихідних, дозволити завдавати ударів на великі відстані по території Росії, контрастує з більш обережним підходом, якого пан Байден дотримувався протягом багатьох місяців щодо розширення використання новітніх видів озброєнь", — зазначило видання.

Відомо, що декілька законодавців-республіканців і деякі демократи закликали пана Байдена надати Україні ширші можливості для їх використання.

Нагадаємо, колишній командувач ракетних військ й артилерії Сухопутних військ ЗС Польщі Ярослав Крашевський пояснив, як дозвіл США на далекобійні удари вплине на хід війни в Україні.

На думку президента Польщі Анджея Дуди, це рішення може стати вирішальним у війні.