Байден предложил изменить пограничную политику США — как это повлияет на помощь Украине
В преддверии визита украинского президента Владимира Зеленского в США республиканцы за закрытыми дверями встретились, чтобы обсудить иммиграционное предложение Байдена. Она состоит в том, чтобы предоставить последнему расширенные полномочия по депортации мигрантов. Это может повлиять на военную помощь Украине.
Об этом пишет американское издание Bloomberg.
Как предложение Байдена повлияет на помощь Украине
Байден считает, что прийти к согласию по этому вопросу можно после того, как определенное количество мигрантов без документов пересекут границу.
Такое решение может изменить пограничную политику США, что в свою очередь повышает перспективы двухпартийного соглашения по военной поддержке Украины.
Впрочем, среди республиканцев есть те, кто считает данное предложение мягким.
"Сейчас сенаторы-республиканцы обдумывают иммиграционное предложение Байдена. Тиллис отметил, что республиканцы должны проверить, серьезны ли эти предложения", — говорится в сообщении.
Напомним, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон отказался от продления на неделю работы обеих палат Конгресса по выделению финансирования для Украины перед новогодними праздниками. С таким призывом ранее выступил лидер демократов Чак Шумер в Сенате.
Соединенные Штаты Америки предоставили Украине новый пакет военной помощи в размере 200 миллионов долларов. Об объявлении очередной помощи заявил президент США Джо Байден во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме.
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