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Байден предложил изменить пограничную политику США — как это повлияет на помощь Украине

14 декабря 2023 02:00
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Байден предложил изменить пограничную политику США — как это повлияет на помощь Украине
Президент США Джо Байден. Фото: Mark Makela
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В преддверии визита украинского президента Владимира Зеленского в США республиканцы за закрытыми дверями встретились, чтобы обсудить иммиграционное предложение Байдена. Она состоит в том, чтобы предоставить последнему расширенные полномочия по депортации мигрантов. Это может повлиять на военную помощь Украине.

Об этом пишет американское издание Bloomberg.

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Байден считает, что прийти к согласию по этому вопросу можно после того, как определенное количество мигрантов без документов пересекут границу.

Такое решение может изменить пограничную политику США, что в свою очередь повышает перспективы двухпартийного соглашения по военной поддержке Украины.

Впрочем, среди республиканцев есть те, кто считает данное предложение мягким.

"Сейчас сенаторы-республиканцы обдумывают иммиграционное предложение Байдена. Тиллис отметил, что республиканцы должны проверить, серьезны ли эти предложения", — говорится в сообщении.

Напомним, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон отказался от продления на неделю работы обеих палат Конгресса по выделению финансирования для Украины перед новогодними праздниками. С таким призывом ранее выступил лидер демократов Чак Шумер в Сенате.

Соединенные Штаты Америки предоставили Украине новый пакет военной помощи в размере 200 миллионов долларов. Об объявлении очередной помощи заявил президент США Джо Байден во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме.

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