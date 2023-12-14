Байден запропонував змінити прикордонну політику США — як це вплине на допомогу Україні

Президент США Джо Байден. Фото: Mark Makela

Напередодні візиту українського президента Володимира Зеленського до США республіканці за закритими дверима зустрілися, щоб обговорити імміграційну пропозицію Байдена. Вона полягає в тому, щоб надати останньому розширені повноваження щодо депортації мігрантів. Це може вплинути на військову допомогу Україні.

Про це пише американське видання Bloomberg.

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Байден вважає, що дійти згоди щодо цього питання можна після того, як певна кількість мігрантів без документів перетнуть кордон.

Таке рішення може змінити прикордонну політику США, що своєю чергою підвищує перспективи двопартійної угоди щодо військової підтримки України.

Утім, серед республіканців є ті, хто вважає дану пропозицію м’якою.

"Наразі сенатори-республіканці обдумують імміграційну пропозицію Байдена. Тілліс зазначив, що республіканці мають перевірити, чи серйозні ці пропозиції", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон відмовився від продовження на тиждень роботи обох палат Конгресу для виділення фінансування для України перед новорічними святами. З таким закликом раніше виступив лідер демократів Чак Шумер у Сенаті.

Додамо, Сполучені Штати Америки надали Україні новий пакет військової допомоги сумою 200 мільйонів доларів. Про оголошення чергової допомоги заявив президент США Джо Байден під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі.