США готовят пакет помощи Украине на 725 млн долларов

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Hannah McKay

Администрация президента США Джо Байдена готовит пакет оружия для Украины стоимостью 725 миллионов долларов. Такой шаг американского лидера является частью усилий по поддержке Киева до истечения его президентского срока в январе.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на анонимных чиновников.

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По словам чиновников, близких к плану, новый пакет помощи для Украины будет содержать разное оружие, направленное на сдерживание российского наступления. Так, Киеву поставят:

противотанковое оружие,

мины,

беспилотники,

ракеты Stinger,

боеприпасы для систем HIMARS,

кассетные боеприпасы, которые могут использоваться в ракетах GMLRS.

"Официальное сообщение в Конгресс о пакете оружия может поступить уже в понедельник, 2 декабря. Содержимое и размер пакета могут измениться в ближайшие дни перед ожидаемой подписью Байдена", — сказал один из чиновников.

Этот пакет станет наибольшим использованием президентского полномочия для экстренного выделения оружия из складов США.

Также споры вызвало решение о поставках Украине мин, ведь США уже несколько десятилетий никому не экспортировали этот тип вооружения.

Напомним, Джо Байден разрешил предоставить Украине противопехотные мины. Это очередная часть безотлагательных действий по помощи Украины, о которой говорил президент США.

Также мы писали, что 25 ноября Байден подал в Конгресс запрос о дополнительной помощи Украине. В частности, речь идет о 24 млрд долларов.