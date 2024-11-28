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Байден готовит новый пакет помощи Украине — детали от СМИ

28 ноября 2024 09:59
Карина Приходько - Редактор
США готовят пакет помощи Украине на 725 млн долларов
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Hannah McKay
Карина Приходько - Редактор

Администрация президента США Джо Байдена готовит пакет оружия для Украины стоимостью 725 миллионов долларов. Такой шаг американского лидера является частью усилий по поддержке Киева до истечения его президентского срока в январе.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на анонимных чиновников.

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По словам чиновников, близких к плану, новый пакет помощи для Украины будет содержать разное оружие, направленное на сдерживание российского наступления. Так, Киеву поставят:

  • противотанковое оружие,
  • мины,
  • беспилотники,
  • ракеты Stinger,
  • боеприпасы для систем HIMARS,
  • кассетные боеприпасы, которые могут использоваться в ракетах GMLRS.

"Официальное сообщение в Конгресс о пакете оружия может поступить уже в понедельник, 2 декабря. Содержимое и размер пакета могут измениться в ближайшие дни перед ожидаемой подписью Байдена", — сказал один из чиновников.

Этот пакет станет наибольшим использованием президентского полномочия для экстренного выделения оружия из складов США.

Также споры вызвало решение о поставках Украине мин, ведь США уже несколько десятилетий никому не экспортировали этот тип вооружения.

Напомним, Джо Байден разрешил предоставить Украине противопехотные мины. Это очередная часть безотлагательных действий по помощи Украины, о которой говорил президент США.

Также мы писали, что 25 ноября Байден подал в Конгресс запрос о дополнительной помощи Украине. В частности, речь идет о 24 млрд долларов.

Джо Байден США военная помощь Украина война в Украине

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