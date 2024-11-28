Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Байден готує новий пакет допомоги Україні — деталі від ЗМІ arrow

Байден готує новий пакет допомоги Україні — деталі від ЗМІ

28 листопада 2024 09:59
Карина Приходько - Редактор
США готують пакет допомоги Україні на 725 млн доларів
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Hannah McKay
Карина Приходько - Редактор

Адміністрація президента США Джо Байдена готує пакет зброї для України вартістю 725 мільйонів доларів. Такий крок американського лідера є частиною зусиль з підтримки Києва перед завершення його президентського терміну в січні. 

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на анонімних чиновників.

Читайте також:

Військова допомога Україні від США

За словами чиновників, які близькі до плану, новий пакет допомоги для України міститиме різну зброю, спрямовану на стримування російського наступу. Так, Києву доставлять:

  • протитанкову зброю,
  • міни,
  • безпілотники,
  • ракети Stinger,
  • боєприпаси для систем HIMARS,
  • касетні боєприпаси, які можуть використовуватися у ракетах GMLRS.

"Офіційне повідомлення до Конгресу про пакет зброї може надійти вже в понеділок, 2 грудня. Вміст і розмір пакета можуть змінитися найближчими днями перед очікуваним підписом Байдена", — сказав один із чиновників. 

Зазначається, що цей пакет стане найбільшим використанням президентського повноваження для екстреного виділення зброї зі складів США.

Також суперечки викликало рішення про постачання Україні мін, адже США вже кілька десятиліть нікому не експортували цей тип озброєння. 

Нагадаємо, Джо Байден дозволив надати Україні протипіхотні міни. Це чергова частина невідкладних дій з допомоги України, про яку говорив президент США. 

Також ми писали, що 25 листопада, Байден подав до Конгресу запит про додаткову допомогу Україні. Зокрема, йдеться про 24 млрд доларів. 

Джо Байден США військова допомога Україна війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:19 Черги на кордоні — ДПСУ попереджає про можливі затримки

09:59 Синєгубов повідомив про нові обстріли Харківщини — що відомо

09:59 Ранкова атака РФ на Одещині — постраждала людина

09:59 Байден готує новий пакет допомоги Україні — деталі від ЗМІ

09:40 Деякі потяги Укрзалізниці курсують із затримками через обстріл

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

09:37 Частину одеських школярів перевели на дистанційку

09:33 Кличко повідомив про наслідки ракетного удару по Києву

09:31 Окупанти вдарили по енергооб'єктах на Львівщині

Text

09:30 У Байдена наказали Україні мобілізувати 18-річних — Ранок.LIVE

09:17 На Одещині ввели екстрені відключення світла — графіків немає

10:19 Черги на кордоні — ДПСУ попереджає про можливі затримки

09:59 Синєгубов повідомив про нові обстріли Харківщини — що відомо

09:59 Ранкова атака РФ на Одещині — постраждала людина

09:59 Байден готує новий пакет допомоги Україні — деталі від ЗМІ

09:40 Деякі потяги Укрзалізниці курсують із затримками через обстріл

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

09:37 Частину одеських школярів перевели на дистанційку

09:33 Кличко повідомив про наслідки ракетного удару по Києву

09:31 Окупанти вдарили по енергооб'єктах на Львівщині

09:17 На Одещині ввели екстрені відключення світла — графіків немає

09:05 Теракт у Новій Каховці — росіяни підірвали автобус з цивільними

06:40 Ціни на мідь — яка вартість кольорових металів у листопаді

27 листопада 2024
Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

26 листопада 2024

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

25 листопада 2024

17:15 Буковель на Новий Рік — скільки коштує нерухомість на курорті

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

Text

09:30 У Байдена наказали Україні мобілізувати 18-річних — Ранок.LIVE

Text

00:08 Кривонос назвав суму, яку витратили на неякісні міни

27 листопада 2024
Text

17:54 Комунальник відповів, наскільки зношений водопровід у Києві

Text

17:50 Заява Єрмака про переговори та допомога від США — ефір Вечір.LIVE

Text

14:39 Нардеп назвав переваги створення рекрутингових центрів

Text

13:44 Корупція серед ректорів — нардеп заявив про можливі арешти

Text

13:00 США примусять Україну до переговорів з Росією — ефір День.LIVE

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

12:31 Гончаренко повідомив про катастрофічну кількість бракованих мін

Text

11:11 Проблеми в Південній Кореї вплинуть на допомогу Україні, — нардеп

Text

09:17 Кияни просять скасувати зупинку транспорту під час тривог

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК

25 листопада 2024

14:53 13-та зарплата в грудні — хто отримає бонус до новорічних свят