США готують пакет допомоги Україні на 725 млн доларів

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Hannah McKay

Адміністрація президента США Джо Байдена готує пакет зброї для України вартістю 725 мільйонів доларів. Такий крок американського лідера є частиною зусиль з підтримки Києва перед завершення його президентського терміну в січні.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на анонімних чиновників.

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За словами чиновників, які близькі до плану, новий пакет допомоги для України міститиме різну зброю, спрямовану на стримування російського наступу. Так, Києву доставлять:

протитанкову зброю,

міни,

безпілотники,

ракети Stinger,

боєприпаси для систем HIMARS,

касетні боєприпаси, які можуть використовуватися у ракетах GMLRS.

"Офіційне повідомлення до Конгресу про пакет зброї може надійти вже в понеділок, 2 грудня. Вміст і розмір пакета можуть змінитися найближчими днями перед очікуваним підписом Байдена", — сказав один із чиновників.

Зазначається, що цей пакет стане найбільшим використанням президентського повноваження для екстреного виділення зброї зі складів США.

Також суперечки викликало рішення про постачання Україні мін, адже США вже кілька десятиліть нікому не експортували цей тип озброєння.

Нагадаємо, Джо Байден дозволив надати Україні протипіхотні міни. Це чергова частина невідкладних дій з допомоги України, про яку говорив президент США.

Також ми писали, що 25 листопада, Байден подав до Конгресу запит про додаткову допомогу Україні. Зокрема, йдеться про 24 млрд доларів.