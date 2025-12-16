Видео
Бадоев сказал, как на него повлияла война и почему не эмигрирует

Бадоев сказал, как на него повлияла война и почему не эмигрирует

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 16:27
Бадоев рассказал, как война изменила его взгляды и почему он остался в Украине
Алан Бадоев. Фото: кадр из видео

Режиссер и продюсер Алан Бадоев рассказал, как война изменила его взгляды на культуру, язык и ответственность. Кроме того, он поделился, почему передумал эмигрировать.

Об этом Алан Бадоев рассказал в интервью журналистке Рамине Эсхакзай.

Как война изменила взгляды Бадоева

"Для того, чтобы сегодня кого-то обвинять, необходимо понять, где мы жили. Потому что очень много людей никогда не жили в СССР. Очень много людей никогда не жили в 90-х, а кто-то начал только с 2000-х. Мы все очень разные: кто-то делал сознательный выбор, а кто-то просто жил, то есть рождался в атмосфере, где так было "нормально", — говорит Бадоев.

По его словам, когда все начало меняться, то он принял для себя решение о съемках в Киеве. Он отметил, что примерно 90% всех клипов из 600, даже для российских певцов, снимали только в Украине. Бадоев объяснил это тем, что ему хотелось, чтобы команда из более чем сотни человек получала зарплату здесь, а деньги тратились в своей стране.

В то же время иногда он ехал в Москву снимать, однако, по его словам, это был всегда двойной или тройной кост (двойные расходы — ред.)

"Я бы сказал так: сначала моя страна не сделала ничего для того, чтобы решить вопрос объединения востока и запада Украины; чтобы решить вопрос "почему ребенок должен делать это или это?", чтобы поощрить. Вот сейчас мы с Олей поощряем детей. Сейчас общество поощряет. Ты понимаешь, почему это нужно? Потому что твой враг разговаривает на том языке, на котором я не хочу разговаривать. Я хочу быть другим. Язык — это моя защита, и это защита для моей страны. Это очень важно знать, потому что язык — это коды. Язык — это не о словах. Язык — это звуковосприятие. Язык — это молитва", — заявил Бадоев.

Он говорит, что если человек разговаривает на этом языке, то у него по-другому даже в мозгу все выстраивается.

Почему Бадоев передумал эмигрировать

До полномасштабного вторжения режиссер планировал где-то в 50 лет поехать в Италию и купить землю в Тоскане, чтобы взять или построить дом из красного кирпича, где размещалась бы студия.

"Чтобы ко мне приезжали студенты, мы могли бы там что-то делать. И дети рядом, и виноградник. Вот такая была у меня мечта. Сейчас я хочу всего того же, но в Украине. Где-то в Карпатах. Потому что я почувствовал, что нигде, даже во время войны, мне не бывает хорошо так, как в Украине. Я люблю эту страну и очень люблю наших людей", — добавил Бадоев.

Напомним, в октябре Бадоев совместно с певицей Jerry Heil представили совместную работу. Речь идет о клипе Earth (Dradada).

Ранее режиссер в Венгрии представил документальную ленту "Долгие сутки" о первых днях большой войны в Украине.

Киев война украинцы Украина Алан Бадоев
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
