Бадоєв пояснив, як на нього вплинула війна та чому не емігрує

Бадоєв пояснив, як на нього вплинула війна та чому не емігрує

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 16:27
Бадоєв розповів, як війна змінила його погляди та чому залишився в Україні
Алан Бадоєв. Фото: кадр з відео

Режисер і продюсер Алан Бадоєв розповів, як війна змінила його погляди на культуру, мову та відповідальність. Крім того, він поділився, чому передумав емігрувати.

Про це Алан Бадоєв розповів в інтервʼю журналістці Раміні Есхакзай.

Як війна змінила погляди Бадоєва

"Для того, щоб сьогодні когось звинувачувати, необхідно зрозуміти, де ми жили. Бо дуже багато людей ніколи не жили в СРСР. Дуже багато людей ніколи не жили в 90-х, а хтось почав тільки з 2000-х. Ми всі дуже різні: хтось робив свідомий вибір, а хтось просто жив, тобто народжувався в атмосфері, де так було "нормально", — каже Бадоєв.

За його словами, коли все почало змінюватися, то він ухвалив для себе рішення про зйомки в Києві. Він зазначив, що приблизно 90% усіх кліпів із 600, навіть для російських співаків, знімали лише в Україні. Бадоєв пояснив це тим, що йому хотілося, аби команда із понад сотні людей отримувала зарплату тут, а гроші витрачалися в своїй країні. 

Водночас інколи він їхав до Москви знімати, однак, за його словами, це був завжди подвійний або потрійний кост (подвійні витрати — ред.).

"Я б сказав так: спершу моя країна не зробила нічого для того, щоб розвʼязати питання поєднання сходу і заходу України; щоб розв'язати питання "чому дитина має робити це чи це?", щоб заохотити. От зараз ми з Олею заохочуємо дітей. Зараз суспільство заохочує. Ти розумієш, чому це потрібно? Тому що твій ворог розмовляє тією мовою, якою я не хочу розмовляти. Я хочу бути іншим. Мова — це мій захист, і це захист для моєї країни. Це дуже важливо знати, бо мова — це коди. Мова — це не про слова. Мова — це звукосприйняття. Мова — це молитва", — заявив Бадоєв.

Він каже, що якщо людина розмовляє цією мовою, то в неї по-іншому навіть у мозку все вибудовується. 

Чому Бадоєв передумав емігрувати

До повномасштабного вторгнення режисер планував десь у 50 років поїхати в Італію та купити землю в Тоскані, аби взяти чи побудувати будинок із червоної цегли, де розміщувалася б студія.

"Щоб до мене приїздили студенти, ми могли б там щось робити. І діти поруч, і виноградник. Отака була в мене мрія. Зараз я хочу всього того ж, але в Україні. Десь у Карпатах. Бо я відчув, що ніде, навіть під час війни, мені не буває гарно так, як в Україні. Я люблю цю країну і дуже люблю наших людей", — додав Бадоєв.

Нагадаємо, у жовтні Бадоєв спільно зі співачкою Jerry Heil представили спільну роботу. Йдеться про кліп Earth (Dradada).

Раніше режисер в Угорщині представив документальну стрічку "Довга доба" про перші дні великої війни в Україні.

Київ війна українці Україна Алан Бадоєв
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
