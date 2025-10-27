Відео
Головна Новини дня Проблеми з розмінування територій підсвітили Бадоєв та Jerry Heil

Проблеми з розмінування територій підсвітили Бадоєв та Jerry Heil

Дата публікації: 27 жовтня 2025 15:58
Оновлено: 15:58
Jerry Heil і Бадоєв присвятили новий кліп “Earth (Dradada)” темі розмінування
Jerry Heil. Фото: Скріншот із відео

Режисер Алан Бадоєв і співачка Jerry Heil представили першу спільну роботу — кліп "Earth (Dradada)", який став символічною "молитвою землі". Відео привертає увагу до теми розмінування та відродження українських територій, поєднуючи національні мотиви й глибоку емоційну символіку.

Про це повідомили Новини.LIVE у понеділок, 27 жовтня.

Читайте також:

"Молитва землі" — новий кліп Jerry Heil і Алана Бадоєва

У новій роботі режисера Алана Бадоєва співачка Jerry Heil постає в образі, що поєднує українські традиції, естетику природи та символи оновлення. Кліп "Earth (Dradada)" став соціальним висловлюванням про відродження землі після війни, а також про цінність людського життя. Візуальна стилістика роботи відсилає до фольклорної спадщини та кіноспадщини Параджанова, створюючи багатошаровий образ.

"Працюючи з виконавцем, я прагну розкривати його справжній портрет, відкривати нові грані, щоб глядач закохувався ще глибше. У цьому кліпі Jerry Heil постає в гармонії з українськими традиціями й обрядами. Її танок мов молитва землі, що оплакує минуле й пробуджується до життя, нагадуючи про важливість розмінування нашої рідної землі", — підкреслив Алан Бадоєв.

У кліпі можна побачити метафоричні образи — наречену, земляну ляльку, солом’яне плаття, танок над полем. Завдяки цим візуальним символам відео передає процес очищення землі, її переродження після руйнувань. У фіналі героїня Jerry Heil уособлює енергію життя, що повертається разом зі світлом і родючістю після темряви війни.

Бадоєв також став креативним директором великого концертного шоу Jerry Heil "ДЖЕРЕЛО". Режисер зазначив, що сценічна постановка стане продовженням ідеї кліпу. 

"Мені комфортно працювати з Jerry Heil, адже вона завжди шукає глибини в собі. Ми відчували одне одного, тому я щиро задоволений результатом. Частково цей образ буде відображений у шоу "ДЖЕРЕЛО", яке глядачі побачать навесні у Палаці спорту", — зазначив Бадоєв.

Нагадаємо, що учасники гурту Ziferblat відвідали полігон, де ознайомилися з технікою для розмінування ZMIY.

Раніше ми також інформували, що російські війська почали мінувати Чорне море новими саморобними вибуховими пристроями, через що українські сапери проводять складні операції з розмінування.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
