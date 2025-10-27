Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Проблемы разминирования территорий подсветили Бадоев и Jerry Heil

Проблемы разминирования территорий подсветили Бадоев и Jerry Heil

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 15:58
обновлено: 16:56
Jerry Heil и Бадоев посвятили новый клип "Earth (Dradada)" теме разминирования
Джерри Хайль. Фото: Скриншот из видео

Режиссер Алан Бадоев и певица Jerry Heil представили первую совместную работу — клип "Earth (Dradada)", который стал символической "молитвой земле". Видео привлекает внимание к теме разминирования и возрождения украинских территорий, сочетая национальные мотивы и глубокую эмоциональную символику.

Об этом сообщили Новости.LIVE в понедельник, 27 октября.

Реклама
Читайте также:
Проблеми з розмінування територій підсвітили Бадоєв та Jerry Heil - фото 1
Алан Бадоев, фото: Новини.LIVE

"Молитва земли" — новый клип Jerry Heil и Алана Бадоева

В новой работе режиссера Алана Бадоева певица Jerry Heil предстает в образе, сочетающем украинские традиции, эстетику природы и символы обновления. Клип "Earth (Dradada)" стал социальным высказыванием о возрождении земли после войны, а также о ценности человеческой жизни. Визуальная стилистика работы отсылает к фольклорному наследию и кинонаследию Параджанова, создавая многослойный образ.

"Работая с исполнителем, я стремлюсь раскрывать его настоящий портрет, открывать новые грани, чтобы зритель влюблялся еще глубже. В этом клипе Jerry Heil предстает в гармонии с украинскими традициями и обрядами. Ее танец словно молитва земле, оплакивающей прошлое и пробуждающейся к жизни, напоминая о важности разминирования нашей родной земли", — подчеркнул Алан Бадоев.

Проблеми з розмінування територій підсвітили Бадоєв та Jerry Heil - фото 2
Алан Бадоев Фото: Новини.LIVE

В клипе можно увидеть метафорические образы — невесту, земляную куклу, соломенное платье, танец над полем. Благодаря этим визуальным символам видео передает процесс очищения земли, ее перерождение после разрушений. В финале героиня Jerry Heil олицетворяет энергию жизни, возвращающуюся вместе со светом и плодородием после тьмы войны.

Проблеми з розмінування територій підсвітили Бадоєв та Jerry Heil - фото 3
Алан Бадоев Фото: Новини.LIVE

Бадоев также стал креативным директором большого концертного шоу Jerry Heil "ДЖЕРЕЛО". Режиссер отметил, что сценическая постановка станет продолжением идеи клипа.

"Мне комфортно работать с Jerry Heil, ведь она всегда ищет глубины в себе. Мы чувствовали друг друга, поэтому я искренне доволен результатом. Частично этот образ будет отражен в шоу "ДЖЕРЕЛО", которое зрители увидят весной во Дворце спорта", — отметил Бадоев.

Проблеми з розмінування територій підсвітили Бадоєв та Jerry Heil - фото 4
Алан Бадоев Фото: Новини.LIVE

Напомним, что участники группы Ziferblat посетили полигон, где ознакомились с техникой для разминирования ZMIY.

Ранее мы также информировали, что российские войска начали минировать Черное море новыми самодельными взрывными устройствами, из-за чего украинские саперы проводят сложные операции по разминированию.

Алан Бадоев Jerry Heil Сергей Параджанов мины разминирование клип
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации