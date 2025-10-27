Jerry Heil и Бадоев посвятили новый клип "Earth (Dradada)" теме разминирования

Джерри Хайль. Фото: Скриншот из видео

Режиссер Алан Бадоев и певица Jerry Heil представили первую совместную работу — клип "Earth (Dradada)", который стал символической "молитвой земле". Видео привлекает внимание к теме разминирования и возрождения украинских территорий, сочетая национальные мотивы и глубокую эмоциональную символику.

Об этом сообщили Новости.LIVE в понедельник, 27 октября.

Алан Бадоев, фото: Новини.LIVE

"Молитва земли" — новый клип Jerry Heil и Алана Бадоева

В новой работе режиссера Алана Бадоева певица Jerry Heil предстает в образе, сочетающем украинские традиции, эстетику природы и символы обновления. Клип "Earth (Dradada)" стал социальным высказыванием о возрождении земли после войны, а также о ценности человеческой жизни. Визуальная стилистика работы отсылает к фольклорному наследию и кинонаследию Параджанова, создавая многослойный образ.

"Работая с исполнителем, я стремлюсь раскрывать его настоящий портрет, открывать новые грани, чтобы зритель влюблялся еще глубже. В этом клипе Jerry Heil предстает в гармонии с украинскими традициями и обрядами. Ее танец словно молитва земле, оплакивающей прошлое и пробуждающейся к жизни, напоминая о важности разминирования нашей родной земли", — подчеркнул Алан Бадоев.

Алан Бадоев Фото: Новини.LIVE

В клипе можно увидеть метафорические образы — невесту, земляную куклу, соломенное платье, танец над полем. Благодаря этим визуальным символам видео передает процесс очищения земли, ее перерождение после разрушений. В финале героиня Jerry Heil олицетворяет энергию жизни, возвращающуюся вместе со светом и плодородием после тьмы войны.

Алан Бадоев Фото: Новини.LIVE

Бадоев также стал креативным директором большого концертного шоу Jerry Heil "ДЖЕРЕЛО". Режиссер отметил, что сценическая постановка станет продолжением идеи клипа.

"Мне комфортно работать с Jerry Heil, ведь она всегда ищет глубины в себе. Мы чувствовали друг друга, поэтому я искренне доволен результатом. Частично этот образ будет отражен в шоу "ДЖЕРЕЛО", которое зрители увидят весной во Дворце спорта", — отметил Бадоев.

Алан Бадоев Фото: Новини.LIVE

Напомним, что участники группы Ziferblat посетили полигон, где ознакомились с техникой для разминирования ZMIY.

Ранее мы также информировали, что российские войска начали минировать Черное море новыми самодельными взрывными устройствами, из-за чего украинские саперы проводят сложные операции по разминированию.