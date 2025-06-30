Что не поделили Россия и Азербайджан — объясняем просто

Президент РФ Владимир Путин. Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS

Азербайджан пошел на открытый конфликт с Российской Федерацией. К этому конфликту, конечно же, привели действия самой России.

В Баку задержали двух работников местного отделения пропагандистского российского СМИ Sputnik. По данным местных СМИ, речь идет об исполнительном директоре столичного филиала Игоре Картавых и шеф-редакторе Евгении Белоусове.

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Их обоих в азербайджанских СМИ называют агентами ФСБ.

Россия уже вызвала посла Азербайджана для объяснений по поводу "незаконных задержаний". Немного иронично, что ранее аналогично поступил Азербайджан, который вызвал посла РФ. Также по поводу задержаний.

Что происходит? И насколько все серьезно? Объясняем. Ну, или другими словами, расскажем вам пошаговый план "Как сильно ухудшить отношения со страной, которая не была для вас врагом". Один такой случай мы уже знаем, на собственном примере. Вот еще один.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Фото: president.az

Шаг 1. Сбить самолет и сказать, что "это не мы" и "вообще отвалите"

Ну не прямо такими словами, но, ну вы поняли. Это произошло в декабре прошлого года.

Тогда, 25 декабря, пассажирский самолет Azerbaijan Airlines, следовавший по рейсу Баку — Грозный, упал на западе Казахстана.

Погибли 38 человек. Как выяснилось, самолет был сбит российской ракетой ПВО.

В Азербайджане потребовали от России извинений и компенсацию. В Кремле написали, что Путин извинился перед президентом Ильхамом Алиевым за "трагический инцидент", но вину РФ не признал.

Владимир Мединский. Фото: росСМИ

Шаг 2. На сцену выходит Мединский

Ну, или придворный "историк", как его любят называть приближенные к Кремлю.

"Если остановить конфликт в Украине по линии фронта и не договориться о настоящем мире, просто подписать какое-то перемирие, то это будет — знаете, был такой спорный регион между Арменией и Азербайджаном, Карабах", — заявил он в интервью RT.

Что, конечно же, мягко говоря, вызвало определенное непонимание со стороны Азербайджана. В МИД этой страны напомнили, что Карабах "всегда был азербайджанской землей", что признает и сама Россия.

Российский ОМОН. Фото: росСМИ

Шаг 3. Устрой облаву

Российский город Екатеринбург. Пятница, 27 июня. Силовики решили серьезно "погулять".

Они провели масштабную облаву, во время которой задержали более 50 уроженцев Азербайджана.

Все это было в рамках "дела Юниса Пашаева". Это бизнесмен, которого убили еще в 2001 году.

Главные подозреваемые по делу — братья Гусейн и Зияддин Сафаровы. Их тоже задержали, но вскоре они умерли.

Что говорят в России

Спойлер: ничего такого, чего бы вы не ожидали. В этом плане россияне почти всегда очень предсказуемы.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле "сожалеют" о решении Баку отменить российские культурные события.

Там же сильно обеспокоились обысками в офисе Sputnik. О чем заявляла и представитель МИД Мария Захарова.

Ну а в целом основной лейтмотив был: "мы хотим хороших отношений с Азербайджаном". Оно и видно, как говорится.

Шаг 4. Финал

"Поздравляем, вы успешно выполнили все задания". Так можно было бы написать, если бы это было действительно весело. А весело не было. Как минимум Азербайджану.

В Баку вызвали посла России, выразив решительный протест. Отменили поездку парламентской делегации в Москву. А потом отменили все культурные мероприятия, запланированные "российскими государственными и частными учреждениями".

Ну а дальше произошел вышеупомянутый штурм. И это еще можно вспомнить, что говорит государственное телевидение Азербайджана обо всех этих событиях.

Напомним, в Азербайджане отменили все мероприятия с участием россиян. Решение приняли на фоне задержания азербайджанцев в Екатеринбурге.