В Баку обыскали офис Sputnik-Азербайджан после событий в Екатеринбурге

Полицейский в Азербайджане. Фото: trend.az

В Баку, Азербайджан, правоохранители провели обыски в офисе российского пропагандистского агентства. Речь идет о "Sputnik-Азербайджан".

Об этом сообщает Vesti.az.

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Обыски в офисе пропагандиста РФ в Азербайджане

Обыски прошли после рейдов российских силовиков в Екатеринбурге, где погибли несколько азербайджанцев. Кроме того, правоохранители задержали десятки человек.

В то же время причины обысков и результаты официально не озвучены.

"Несмотря на официальную остановку деятельности "Sputnik-Азербайджан", агентство фактически продолжало свою работу, а сотрудники регулярно посещали офис", — говорится в материале.

"Sputnik-Азербайджан" — это часть государственного российского медиахолдинга "Россия сегодня". Он подчиняется Кремлю.

Напомним, в Азербайджане решили отменить все культурные события с участием граждан России.

Ранее в России поставили пропагандистский спектакль о "специальной военной операции".