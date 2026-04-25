Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Азербайджан передал Украине пять автобусов для гуманитарных нужд

Азербайджан передал Украине пять автобусов для гуманитарных нужд

Ua ru
Дата публикации 25 апреля 2026 19:58
Андрей Сибига. Фото: x.com/andrii_sybiha

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Азербайджан продолжает оказывать Украине весомую гуманитарную поддержку в условиях полномасштабной войны. На этот раз партнеры выделили пять автобусов для гуманитарных нужд.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление главы МИД в субботу, 25 апреля.

Украина получила автобусы от Азербайджана

Азербайджан передал Украине пять пассажирских автобусов для нужд громад. Как подчеркнул глава МИД, это очередной пример практической помощи украинцам.

"Во время этого визита Азербайджан предоставил Украине пять пассажирских автобусов в качестве гуманитарной помощи для нужд наших громад", — отметил Андрей Сибига.

Он подчеркнул, что с 2022 года Азербайджан системно поддерживает Украину, предоставив помощь на сумму более 45 миллионов долларов. Речь идет, в частности, о генераторах, трансформаторах и другом критически важном оборудовании для энергосистемы.

Автобусы, которые Азербайджан передал Украине. Фото: x.com/andrii_sybiha

"Было предоставлено более 45 миллионов долларов гуманитарной помощи, включая генераторы большой мощности, трансформаторы и критическое оборудование", — добавил министр.

Отдельно Сибига отметил вклад Азербайджана в поддержку украинских детей. Более 500 детей уже смогли пройти программы восстановления на территории этой страны.

"Мы высоко ценим эту солидарность, поскольку она помогает Украине держаться твердо и двигаться вперед", — подчеркнул он.

Заявление Андрея Сибиги. Фото: скриншот с X

Как писали Новини.LIVE, 25 апреля Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Азербайджан. Глава государства встретился с лидером страны Ильхамом Алиевым и украинскими военными, которые делятся опытом с партнерами.

Кроме того, глава государства сообщил о расширении сотрудничества между Украиной и Азербайджаном, в частности в сфере обороны.

Азербайджан Андрей Сибига Украина
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации