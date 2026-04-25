Азербайджан передал Украине пять автобусов для гуманитарных нужд

Андрей Сибига. Фото: x.com/andrii_sybiha

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Азербайджан продолжает оказывать Украине весомую гуманитарную поддержку в условиях полномасштабной войны. На этот раз партнеры выделили пять автобусов для гуманитарных нужд.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление главы МИД в субботу, 25 апреля.

Азербайджан передал Украине пять пассажирских автобусов для нужд громад. Как подчеркнул глава МИД, это очередной пример практической помощи украинцам.

"Во время этого визита Азербайджан предоставил Украине пять пассажирских автобусов в качестве гуманитарной помощи для нужд наших громад", — отметил Андрей Сибига.

Он подчеркнул, что с 2022 года Азербайджан системно поддерживает Украину, предоставив помощь на сумму более 45 миллионов долларов. Речь идет, в частности, о генераторах, трансформаторах и другом критически важном оборудовании для энергосистемы.

Автобусы, которые Азербайджан передал Украине. Фото: x.com/andrii_sybiha

"Было предоставлено более 45 миллионов долларов гуманитарной помощи, включая генераторы большой мощности, трансформаторы и критическое оборудование", — добавил министр.

Отдельно Сибига отметил вклад Азербайджана в поддержку украинских детей. Более 500 детей уже смогли пройти программы восстановления на территории этой страны.

"Мы высоко ценим эту солидарность, поскольку она помогает Украине держаться твердо и двигаться вперед", — подчеркнул он.

Заявление Андрея Сибиги. Фото: скриншот с X

Как писали Новини.LIVE, 25 апреля Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Азербайджан. Глава государства встретился с лидером страны Ильхамом Алиевым и украинскими военными, которые делятся опытом с партнерами.

Кроме того, глава государства сообщил о расширении сотрудничества между Украиной и Азербайджаном, в частности в сфере обороны.