Азербайджан передав Україні п'ять автобусів для гуманітарних потреб

Андрій Сибіга. Фото: x.com/andrii_sybiha

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Азербайджан продовжує надавати Україні вагому гуманітарну підтримку в умовах повномасштабної війни. Цього разу партнери виділили п'ять автобусів для гуманітарних потреб.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву глави МЗС у суботу, 25 квітня.

Україна отримала автобуси від Азербайджану

Азербайджан передав Україні п'ять пасажирських автобусів для потреб громад. Як наголосив глава МЗС, це черговий приклад практичної допомоги українцям.

"Під час цього візиту Азербайджан надав Україні п’ять пасажирських автобусів як гуманітарну допомогу для потреб наших громад", — зазначив Андрій Сибіга.

Він підкреслив, що з 2022 року Азербайджан системно підтримує Україну, надавши допомогу на суму понад 45 мільйонів доларів. Йдеться, зокрема, про генератори, трансформатори та інше критично важливе обладнання для енергосистеми.

Читайте також:

Автобуси, які Азербайджан передав Україні. Фото: x.com/andrii_sybiha

"Було надано понад 45 мільйонів доларів гуманітарної допомоги, включно з генераторами великої потужності, трансформаторами та критичним обладнанням", — додав міністр.

Окремо Сибіга відзначив внесок Азербайджану у підтримку українських дітей. Понад 500 дітей вже змогли пройти програми відновлення на території цієї країни.

"Ми високо цінуємо цю солідарність, оскільки вона допомагає Україні триматися твердо та рухатися вперед", — наголосив він.

Заява Андрія Сибіги. Фото: скриншот з X

Як писали Новини.LIVE, 25 квітня Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Азербайджану. Глава держави зустрівся з лідером країни Ільхамом Алієвим та українськими військовими, які діляться досвідом з партнерами.

Крім того, глава держави повідомив про розширення співпраці між Україною та Азербайджаном, зокрема у сфері оборони.