Табло АЗС. Фото: Диана Шликова/Новини.LIVE

Цены на автомобильный сжиженный газ в Украине приближаются к отметке 50 грн за литр на фоне сложной ситуации на топливном рынке. На стоимость топлива влияют мировая конъюнктура, логистические перебои и российские удары по транспортным путям.

Об этом эксперт по топливу Сергей Куюн рассказал в эфире Ранок.LIVE.

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Почему дорожает автомобильный газ

Сергей Куюн сообщил в прямом эфире, что в настоящее время ситуация на рынке сжиженного газа и дизельного топлива остается довольно напряженной. Одной из причин являются изменения на мировом топливном рынке, именно они влияют на стоимость.

Дополнительным фактором являются перебои с логистикой из-за российских ударов по транспортной инфраструктуре, ведь это создает дополнительные трудности для перевозки топлива. По словам эксперта, ритмичность этих поставок начинает "постепенно сбиваться". На этом фоне цена на автомобильный газ может приблизиться к отметке 50 грн за литр.

"Сжиженный газ сильно дорожает из-за, опять же, мировой конъюнктуры: основные производители значительно повысили цены, и мы видим, что у нас за последние недели цены выросли где-то на 3–4 гривны, и цена движется к отметке 50 гривен за литр, хотя недавно она составляла 45", — сказал эксперт.

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Отдельно эксперт осветил вопрос о ценах на дизельное топливо. Он назвал дизель "первой в мире проблемной позицией". На его стоимость также влияют мировые рыночные тенденции и проблемы с доставкой ресурсов.

Мы писали, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон не согласился с утверждениями о том, что подорожание топлива связано с атаками Украины на российские НПЗ. Он считает, что основное влияние на энергетический рынок оказывает напряженность вокруг Ормузского пролива.

Новини.LIVE сообщали, что США продлили переходный период для введения санкционных ограничений в отношении зарубежных активов российской компании "Лукойл". Эти АЗС за пределами России смогут и в дальнейшем осуществлять коммерческую деятельность как минимум до 24 апреля 2027 года.