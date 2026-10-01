Табло АЗС. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Ціни на автомобільний скраплений газ в Україні наближаються до позначки 50 грн за літр на тлі складної ситуації на паливному ринку. На вартість пального впливають світова кон’юнктура, логістичні перебої та російські удари по транспортних шляхах.

Про це паливний експерт Сергій Куюн розповів в ефірі "Ранок.LIVE".

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Чому дорожчає автомобільний газ

Сергій Куюн повідомив в прямому ефірі, що наразі ситуація на ринку скрапленого газу та дизельного пального залишається доволі напруженою. Однією з причин є зміни на світовому паливному ринку, саме вони впливають на вартість.

Додатковим чинником є перебої з логістикою, через російські удари по транспортній інфраструктурі, адже додає труднощів для перевезення пального. За словами експерта, ритмічність цих постачань починає "кульгати потихеньку". На цьому тлі автомобільний газ може наблизитися до ціни 50 грн за літр.

"Скраплений газ сильно дорожчає через, знову-таки, світову кон'юнктуру, сильно підвищили ціни основні виробники, і ми бачимо, що в нас за останні тижні 3-4 гривні десь додали ціни, і ціна прямує десь до 50 гривень за літр, хоча була нещодавно 45", — сказав експерт.

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Окремо експерт висвітлив питання з цінами дизельного пального. Він зазнав дизель "першою в світі проблемною позицією". На його вартість також впливають світові ринкові тенденції та проблеми з доставленням ресурсів.

Ми писали, що спікер Палати представників США Майк Джонсон не погодився з твердженнями, що подорожчання пального пов’язане з атаками України на російські НПЗ. Він вважає, що основний вплив на енергетичний ринок має напруженість навколо Ормузької протоки.

Новини.LIVE інформували, що США продовжили перехідний період для запровадження санкційних обмежень щодо закордонних активів російської компанії "Лукойл". Ці АЗС за межами Росії зможуть і надалі здійснювати комерційну діяльність щонайменше до 24 квітня 2027 року.