Главная Новости дня АТЭШ разведал Брянский автомобильный завод — данные переданы СОУ

АТЭШ разведал Брянский автомобильный завод — данные переданы СОУ

Ua ru
Дата публикации 4 января 2026 10:29
АТЕШ разведал Брянский автомобильный завод - данные переданы Силам обороны Украины
Фото: АТЕШ/Телеграм

Агенты партизанского движения АТЕШ провели разведку Брянского автомобильного завода в России. Это одного из ключевых предприятий российского военно-промышленного комплекса.

Об этом сообщила пресс-служба движения АТЕШ в воскресенье, 4 января.

Читайте также:

Разведка Брянского завода

По данным агентов движения, предприятие изготавливает специальные колесные шасси и платформы для ЗРК, радиолокационных станций и другой военной техники. Все это применяется российской армией в войне против Украины. Во время разведки было обнаружено размещение производственных корпусов, админзданий и складов. Также были зафиксированы подъездные пути, задействованные в логистике предприятия.

АТЕШ розвідав Брянський автомобільний завод — дані передані СОУ - фото 1
Сообщение АТЕШ в Telegram. Фото: скриншот

"Предприятие производит шасси для систем ПВО ЗРК С-400 "Триумф" и ЗРК С-350 "Витязь", а также для ВТРК "Искандер-М" и РСЗО "Ураган". Координаты завода: 53.3258, 34.2623", — отметили представители движения.

Агентами АТЕШ была определена активность, связанная с выполнением оборонных заказов армии РФ. Полученная информация была передана Силам обороны Украины. Она может быть использованы для планирования точечных мероприятий ударов ВСУ по вражеской военной и промышленной инфраструктуре.

"АТЕШ" сообщает о том, что на Покровском направлении оккупанты калечат себя. Они делают это, чтобы переждать штурмы

"АТЕШ" зафиксировал то, что ВСУ поразили военный аэродром "Кача" вблизи Севастополя. Был уничтожен военно-транспортный самолет.

разведка завод АТЕШ Силы обороны Украины Брянск
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
