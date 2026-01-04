АТЕШ розвідав Брянський автомобільний завод — дані передані Силам оборони України

Фото: АТЕШ/Telegram

Агенти партизанського руху АТЕШ провели розвідку Брянського автомобільного заводу в Росії. Це одного з ключових підприємств російського військово-промислового комплексу.

Про це повідомила пресслужба руху АТЕШ у неділю, 4 січня.

Розвідка Брянського заводу

За даними агентів руху, підприємство виготовляє спеціальні колісні шасі та платформи для ЗРК, радіолокаційних станцій та другої військової техніки. Все це застосовується російською армією у війні проти України. Під час розвідки було виявлено розміщення виробничих корпусів, адмінбудівель та складів. Також були зафіксовані під'їзні шляхи, задіяні у логістиці підприємства.

Допис АТЕШ у Telegram. Фото: скриншот

"Підприємство виготовляє шасі для систем ППО ЗРК С-400 "Тріумф" та ЗРК С-350 "Витязь", а також для ВТРК "Іскандер-М" та РСЗВ "Ураган". Координати заводу: 53.3258, 34.2623", — зазначили представники руху.

Агентами АТЕШ було визначено активність, пов'язану з виконанням оборонних замовлень армії РФ. Отримана інформація була передана Силам оборони України. Вона може бути використані для планування точкових заходів ударів ЗСУ по ворожій військовій та промисловій інфраструктурі.

