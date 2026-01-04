АТЕШ розвідав Брянський автомобільний завод — дані передані Силам оборони України

Відео
Дата публікації: 4 січня 2026 10:29
Фото: АТЕШ/Telegram

Агенти партизанського руху АТЕШ провели розвідку Брянського автомобільного заводу в Росії. Це одного з ключових підприємств російського військово-промислового комплексу.

Про це повідомила пресслужба руху АТЕШ у неділю, 4 січня.

Розвідка Брянського заводу

За даними агентів руху, підприємство виготовляє спеціальні колісні шасі та платформи для ЗРК, радіолокаційних станцій та другої військової техніки. Все це застосовується російською армією у війні проти України. Під час розвідки було виявлено розміщення виробничих корпусів, адмінбудівель та складів. Також були зафіксовані під'їзні шляхи, задіяні у логістиці підприємства. 

АТЕШ розвідав Брянський автомобільний завод — дані передані СОУ - фото 1
Допис АТЕШ у Telegram. Фото: скриншот

"Підприємство виготовляє шасі для систем ППО ЗРК С-400 "Тріумф" та ЗРК С-350 "Витязь", а також для ВТРК "Іскандер-М" та РСЗВ "Ураган". Координати заводу: 53.3258, 34.2623", — зазначили представники руху.

Агентами АТЕШ було визначено активність, пов'язану з виконанням оборонних замовлень армії РФ. Отримана інформація була передана Силам оборони України. Вона може бути використані для планування точкових заходів ударів ЗСУ по ворожій військовій та промисловій інфраструктурі.

"АТЕШ" повідомляє про те, що на Покровському напрямку окупанти калічать себе. Вони роблять це, аби перечекати штурми

"АТЕШ" зафіксував те, що ЗСУ вразили військовий аеродром "Кача" поблизу Севастополя. Був знищений військово-транспортний літак.

розвідка завод АТЕШ Сили оборони України Брянськ
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
