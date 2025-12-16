Где в Украине худшая ситуация с электричеством — объяснение Госэнергонадзора

Девушка с фонариком. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Исполняющий обязанности главы Госэнергонадзора Анатолий Замулко рассказал, в каких областях сейчас самая плохая ситуация со светом. По его словам, речь идет об Одесской и Донецкой.

Об этом Анатолий Замулко рассказал в эфире "Мы-Украина" во вторник, 16 декабря.

Ситуация со светом

"На сегодня действительно у нас страдает Донецкая область, страдает Одесская область. Именно из-за того, что были массированные обстрелы по Одесской области, мы максимально стараемся восстанавливать электроснабжение. Где-то получается так со скоростью 100 тысяч потребителей ежедневно, иногда даже выдается больше", — говорит Замулко.

По его словам, сейчас остается где-то еще около 230 тысяч абонентов без света, но процесс восстановления постоянно продолжается.

А в Донецкой области после массированных атак на узлы питания остаются без энергетики более 400 тысяч потребителей. Замулко отметил, как только позволяет ситуация с безопасностью, то начинается процесс восстановления.

Напомним, в Укрэнерго сообщили, что завтра в большинстве областей Украины будут действовать графики отключения света.

А премьер Юлия Свириденко сообщила, что в Украине сократят графики отключений света.