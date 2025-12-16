Графики отключений света на 17 декабря от Укрэнерго

Графики отключений — где и когда не будет света завтра
В среду, 17 декабря, в Украине снова будут выключать свет. Следовательно, в большинстве областей будут действовать графики погодных отключений электроэнергии.
Об этом информирует пресс-служба Укрэнерго в Telegram.
Графики отключений света на 17 декабря
Завтра, 17 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).
Причина введения мер ограничения — последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины.
В Укрэнерго отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться. А также призвали потреблять электроэнергию экономно.
Напомним, что премьер Украины Юлия Свириденко анонсировала сокращение графиков отключений света.
Ранее эксперт объяснил, почему Киев имеет один из крупнейших дефицитов электроэнергии в Украине.
Читайте Новини.LIVE!