Главная Новости дня Графики отключений — где и когда не будет света завтра

Графики отключений — где и когда не будет света завтра

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 18:29
Графики отключений света на 17 декабря от Укрэнерго
Город в темноте из-за отключения света. Фото: Новини.LIVE

В среду, 17 декабря, в Украине снова будут выключать свет. Следовательно, в большинстве областей будут действовать графики погодных отключений электроэнергии.

Об этом информирует пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

Читайте также:

Графики отключений света на 17 декабря

Завтра, 17 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).

Причина введения мер ограничения — последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины.

В Укрэнерго отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться. А также призвали потреблять электроэнергию экономно.

Графіки відключення світла на 17 грудня
Сообщение Укрэнерго/Facebook

Напомним, что премьер Украины Юлия Свириденко анонсировала сокращение графиков отключений света.

Ранее эксперт объяснил, почему Киев имеет один из крупнейших дефицитов электроэнергии в Украине.

Укрэнерго ДТЭК война в Украине отключения света свет графики отключений света
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
