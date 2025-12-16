Графики отключений света на 17 декабря от Укрэнерго

Город в темноте из-за отключения света. Фото: Новини.LIVE

В среду, 17 декабря, в Украине снова будут выключать свет. Следовательно, в большинстве областей будут действовать графики погодных отключений электроэнергии.

Об этом информирует пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Графики отключений света на 17 декабря

Завтра, 17 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).

Причина введения мер ограничения — последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины.

В Укрэнерго отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться. А также призвали потреблять электроэнергию экономно.

Сообщение Укрэнерго/Facebook

Напомним, что премьер Украины Юлия Свириденко анонсировала сокращение графиков отключений света.

Ранее эксперт объяснил, почему Киев имеет один из крупнейших дефицитов электроэнергии в Украине.