Головна Новини дня Графіки відключень — де та коли не буде світла завтра

Графіки відключень — де та коли не буде світла завтра

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 18:29
Графіки відключень світла на 17 грудня від Укренерго
Місто в темряві через відключення світла. Фото: Новини.LIVE

У середу, 17 грудня, в Україні знову вимикатимуть світло. Відтак, у більшості областей діятимуть графіки погодних відключень електроенергії.

Про це інформує пресслужба Укренерго у Telegram.

Читайте також:

Графіки відключень світла на 17 грудня

Завтра, 17 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України.

В Укренерго наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінитись. А також закликали споживати електроенергію ощадливо.

Графіки відключення світла на 17 грудня
Повідомлення Укренерго/Facebook

Нагадаємо, що прем'єрка України Юлія Свириденко анонсувала скорочення графіків відключень світла.

Раніше експерт пояснив, чому Київ має один із найбільших дефіцитів електроенергії в Україні.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
