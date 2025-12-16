Графіки відключень світла на 17 грудня від Укренерго

Графіки відключень — де та коли не буде світла завтра
У середу, 17 грудня, в Україні знову вимикатимуть світло. Відтак, у більшості областей діятимуть графіки погодних відключень електроенергії.
Про це інформує пресслужба Укренерго у Telegram.
Графіки відключень світла на 17 грудня
Завтра, 17 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).
Причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України.
В Укренерго наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінитись. А також закликали споживати електроенергію ощадливо.
Нагадаємо, що прем'єрка України Юлія Свириденко анонсувала скорочення графіків відключень світла.
Раніше експерт пояснив, чому Київ має один із найбільших дефіцитів електроенергії в Україні.
Читайте Новини.LIVE!