Головна Новини дня Атаки на енергообʼєкти — де найгірша ситуація зі світлом

Атаки на енергообʼєкти — де найгірша ситуація зі світлом

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 22:27
Де в Україні найгірша ситуація зі світлом — пояснення Держенергонагляду
Дівчина з ліхтариком. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Виконувач обовʼязків очільника Держенергонагляду Анатолій Замулко розповів, в яких областях наразі найгірша ситуація зі світлом. За його словами, йдеться про Одещину та Донеччину.

Про це Анатолій Замулко розповів в ефірі "Ми-Україна" у вівторок, 16 грудня.

Читайте також:

Ситуація зі світлом

"На сьогодні дійсно у нас страждає Донеччина, страждає Одещина. Саме через те, що були масовані обстріли по Одещині, ми максимально намагаємося відновлювати електропостачання. Десь виходить так з швидкістю 100 тисяч споживачів щоденно, іноді навіть видається більше", — каже Замулко.

За його словами, наразі залишається десь ще близько 230 тисяч абонентів без світла, але процес відновлення постійно триває.

А в Донецькій області після масованих атак на вузли живлення залишаються без енергетики понад 400 тисяч споживачів. Замулко наголосив, як тільки дозволяє безпекова ситуація, то розпочинається процес відновлення.

Нагадаємо, в Укренерго повідомили, що завтра у більшості областях України діятимуть графіки відключення світла.

А премʼєр Юлія Свириденко повідомила, що в Україні скоротять графіки відключень світла.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
