Де в Україні найгірша ситуація зі світлом — пояснення Держенергонагляду

Атаки на енергообʼєкти — де найгірша ситуація зі світлом
Виконувач обовʼязків очільника Держенергонагляду Анатолій Замулко розповів, в яких областях наразі найгірша ситуація зі світлом. За його словами, йдеться про Одещину та Донеччину.
Про це Анатолій Замулко розповів в ефірі "Ми-Україна" у вівторок, 16 грудня.
Ситуація зі світлом
"На сьогодні дійсно у нас страждає Донеччина, страждає Одещина. Саме через те, що були масовані обстріли по Одещині, ми максимально намагаємося відновлювати електропостачання. Десь виходить так з швидкістю 100 тисяч споживачів щоденно, іноді навіть видається більше", — каже Замулко.
За його словами, наразі залишається десь ще близько 230 тисяч абонентів без світла, але процес відновлення постійно триває.
А в Донецькій області після масованих атак на вузли живлення залишаються без енергетики понад 400 тисяч споживачів. Замулко наголосив, як тільки дозволяє безпекова ситуація, то розпочинається процес відновлення.
Нагадаємо, в Укренерго повідомили, що завтра у більшості областях України діятимуть графіки відключення світла.
А премʼєр Юлія Свириденко повідомила, що в Україні скоротять графіки відключень світла.
