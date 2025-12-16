Де в Україні найгірша ситуація зі світлом — пояснення Держенергонагляду

Дівчина з ліхтариком. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Виконувач обовʼязків очільника Держенергонагляду Анатолій Замулко розповів, в яких областях наразі найгірша ситуація зі світлом. За його словами, йдеться про Одещину та Донеччину.

Про це Анатолій Замулко розповів в ефірі "Ми-Україна" у вівторок, 16 грудня.

Ситуація зі світлом

"На сьогодні дійсно у нас страждає Донеччина, страждає Одещина. Саме через те, що були масовані обстріли по Одещині, ми максимально намагаємося відновлювати електропостачання. Десь виходить так з швидкістю 100 тисяч споживачів щоденно, іноді навіть видається більше", — каже Замулко.

За його словами, наразі залишається десь ще близько 230 тисяч абонентів без світла, але процес відновлення постійно триває.

А в Донецькій області після масованих атак на вузли живлення залишаються без енергетики понад 400 тисяч споживачів. Замулко наголосив, як тільки дозволяє безпекова ситуація, то розпочинається процес відновлення.

Нагадаємо, в Укренерго повідомили, що завтра у більшості областях України діятимуть графіки відключення світла.

А премʼєр Юлія Свириденко повідомила, що в Україні скоротять графіки відключень світла.