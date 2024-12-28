Обстрел Николаева 28 декабря — повреждена кровля дома, выбиты окна

Атака "шахедов" на Николаев — мэр рассказал о первых последствиях
Российские оккупанты в ночь с 27 на 28 декабря атаковали Николаев ударными беспилотниками. В результате обстрела повреждена часть кровли дома и выбиты окна.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Александр Сенкевич.
Последствия атаки дронов на Николаев в ночь на 28 декабря
"Коммунальные службы уже работают на месте. Предварительно, существенных повреждений нет — выбиты окна, а также повреждена часть кровли", — написал он в 03:08.
Сенкевич также добавил, что будет обследована и прилегающая территория.
Перед этим сообщалось, что на крыше дома произошел пожар, но впоследствии его локализовали.
Напомним, что взрывы в Николаеве прогремели дважды. Первый раз примерно в 00:27, второй раз ориентировочно в 01:26.
Также мы писали о том, что минувший ночью звуки взрывов слышали жители Киевской области . Дроны россиян пытались атаковать регион, но их сбивали силы ПВО.
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