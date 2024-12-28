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Атака "шахедів" на Миколаїв — мер розповів про перші наслідки

28 грудня 2024 03:54
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Обстріл Миколаєва 28 грудня — пошкоджено покрівлю будинку, вибито вікна
Вибух у місті. Ілюстративне фото. з відкритих джерел
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Російські окупанти в ніч з 27 на 28 грудня атакували Миколаїв ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу пошкоджено частину покрівлі будинку та вибито вікна.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

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"Комунальні служби вже працюють на місці. Попередньо, суттєвих пошкоджень немає — вибито вікна, а також пошкоджено частину покрівлі", — написав він о 03:08.

Сєнкевич також додав що, буде обстежено і прилеглу територію.

Перед цим повідомлялося, що на даху будинку відбулося пожежа, але згодом її локалізували.

Нагадаємо, що вибухи у Миколаєві пролунали двічі. Перший раз приблизно о 00:27, другий раз орієнтовно о 01:26.

Також ми писали про те, що минулої ночі звуки вибухів чули мешканці Київської області. Дрони росіян намагались атакувати регіон, але їх збивали сили ППО.

Миколаїв обстріли Олександр Сєнкевич дрон Шахід-136 війна в Україні Росія

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