Обстріл Миколаєва 28 грудня — пошкоджено покрівлю будинку, вибито вікна

Атака "шахедів" на Миколаїв — мер розповів про перші наслідки
Російські окупанти в ніч з 27 на 28 грудня атакували Миколаїв ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу пошкоджено частину покрівлі будинку та вибито вікна.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
Наслідки атаки дронів на Миколаїв в ніч проти 28 грудня
"Комунальні служби вже працюють на місці. Попередньо, суттєвих пошкоджень немає — вибито вікна, а також пошкоджено частину покрівлі", — написав він о 03:08.
Сєнкевич також додав що, буде обстежено і прилеглу територію.
Перед цим повідомлялося, що на даху будинку відбулося пожежа, але згодом її локалізували.
Нагадаємо, що вибухи у Миколаєві пролунали двічі. Перший раз приблизно о 00:27, другий раз орієнтовно о 01:26.
Також ми писали про те, що минулої ночі звуки вибухів чули мешканці Київської області. Дрони росіян намагались атакувати регіон, але їх збивали сили ППО.
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