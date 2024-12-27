Вибухи у Київській області 27 грудня 2024 року

Мобільна вогнева група ППО. Фото: НГУ

Вибухи у Київській області чути прямо зараз, в ніч проти 27 грудня. Росія атакує регіон дронами.

Про це у Telegram повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

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Вибухи у Київській області в ніч проти 27 грудня

Звуки вибухів в регіоні було чути о 02:10.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО", — йшлося у повідомленні КОВА.

Додатковою українців закликали не фотографувати та не знімати роботу українських захисників, а також не нехтувати правилами безпеки і залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Перед моментом вибухів, у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що два БпЛА летять із Полтавської області до Київської.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:14 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Полтавській та Черкаській областях.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що минулого ранку у Київській області також було чути вибухи. Сили ППО теж збивали ворожі БпЛА, які намагались атакувати регіон.

Крім того, ми писали, що вчора у Сумах пролунали щонайменше 4 вибухи. Військові попереджали про пуски КАБів в напрямку міста.