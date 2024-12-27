Вибухи у Київській області 27 грудня 2024 року

У Київській області чути вибухи — що відомо
Вибухи у Київській області чути прямо зараз, в ніч проти 27 грудня. Росія атакує регіон дронами.
Про це у Telegram повідомляє Київська обласна військова адміністрація.
Вибухи у Київській області в ніч проти 27 грудня
Звуки вибухів в регіоні було чути о 02:10.
"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО", — йшлося у повідомленні КОВА.
Додатковою українців закликали не фотографувати та не знімати роботу українських захисників, а також не нехтувати правилами безпеки і залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Перед моментом вибухів, у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що два БпЛА летять із Полтавської області до Київської.
Де оголосили тривогу
Станом на 02:14 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Полтавській та Черкаській областях.
Нагадаємо, що минулого ранку у Київській області також було чути вибухи. Сили ППО теж збивали ворожі БпЛА, які намагались атакувати регіон.
Крім того, ми писали, що вчора у Сумах пролунали щонайменше 4 вибухи. Військові попереджали про пуски КАБів в напрямку міста.
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