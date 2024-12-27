Взрывы в Киевской области 27 декабря 2024 года

В Киевской области слышны взрывы — что известно
Взрывы в Киевской области слышны прямо сейчас, в ночь на 27 декабря. Россия атакует регион дронами.
Об этом в Telegram сообщает Киевская областная военная администрация.
Взрывы в Киевской области в ночь на 27 декабря
Звуки взрывов в регионе были слышны в 02:10.
"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", — говорилось в сообщении КОВА.
Дополнительно украинцев призвали не фотографировать и не снимать работу украинских защитников, а также не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
Перед моментом взрывов, в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что два БпЛА летят из Полтавской области в Киевскую.
Где объявили тревогу
По состоянию на 02:14 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Полтавской и Черкасской областях.
Напомним, что прошлым утром в Киевской области также были слышны взрывы. Силы ПВО тоже сбивали вражеские БпЛА, которые пытались атаковать регион.
Кроме того, мы писали, что вчера в Сумах прогремели по меньшей мере 4 взрыва. Военные предупреждали о пусках КАБов в направлении города.
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