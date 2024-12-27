Взрывы в Киевской области 27 декабря 2024 года

Мобильная огневая группа ПВО. Фото: НГУ

Взрывы в Киевской области слышны прямо сейчас, в ночь на 27 декабря. Россия атакует регион дронами.

Об этом в Telegram сообщает Киевская областная военная администрация.

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Взрывы в Киевской области в ночь на 27 декабря

Звуки взрывов в регионе были слышны в 02:10.

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", — говорилось в сообщении КОВА.

Дополнительно украинцев призвали не фотографировать и не снимать работу украинских защитников, а также не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Перед моментом взрывов, в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что два БпЛА летят из Полтавской области в Киевскую.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:14 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Полтавской и Черкасской областях.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что прошлым утром в Киевской области также были слышны взрывы. Силы ПВО тоже сбивали вражеские БпЛА, которые пытались атаковать регион.

Кроме того, мы писали, что вчера в Сумах прогремели по меньшей мере 4 взрыва. Военные предупреждали о пусках КАБов в направлении города.