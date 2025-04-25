Россияне атаковали Павлоград — погибли отец и дочь

Последствия удара РФ по Павлограду. Фото: ГСЧС/Telegram

В пятницу, 25 апреля, российские оккупанты беспилотником атаковали Павлоград Днепропетровской области. В результате попадания в жилой дом в квартире сгорели отец и дочь.

Об этом информирует "Суспільне" в Telegram.

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Атака на Павлоград 25 апреля — погибли отец и дочь

Местная жительница рассказала, что в результате атаки оккупантов на Павлоград 25 апреля в квартире сгорел отец со своей дочерью. По ее словам, они были переселенцами.

"Сгорела квартира. Девочка, Господи, солнышко, сгорела... Они переселенцы", — рассказала жительница поврежденного дома Валентина. Она отметила, что погиб также и отец девушки.

По информации главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, по состоянию на 11:26 в результате атаки на Павлоград 14 человек пострадали. Среди них — трое детей. Кроме подростков 15 и 17 лет, еще 6-летний мальчик.

Пятеро пострадавших остаются в больнице, из них трое в тяжелом состоянии.

Кроме пятиэтажки, в городе повреждена инфраструктура, частично разрушено помещение социального учреждения. Также выгорело несколько автомобилей.

Скриншот главы ОВА/Telegram

Ранее мы сообщали, что в ночь на 25 апреля российские оккупанты нанесли массированный удар по Днепропетровской области.

Также мы информировали, что в результате атаки РФ на Павлоград среди раненых и погибших есть дети.