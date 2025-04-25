Росіяни атакували Павлоград — загинули батько та донька

Наслідки удару РФ по Павлограду. Фото: ДСНС/Telegram

У п'ятницю, 25 квітня, російські окупанти безпілотником атакували Павлоград Дніпропетровської області. Внаслідок влучання у житловий будинок у квартирі згоріли батько та донька.

Про це інформує "Суспільне" у Telegram.

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Атака на Павлоград 25 квітня — загинули батько та донька

Місцева мешканка розповіла, що внаслідок атаки окупантів на Павлоград 25 квітня у квартирі згорів батько зі своєю донькою. За її словами, вони були переселенцями.

"Згоріла квартира. Дівчинка, Господи, сонечко, згоріла... Вони переселенці", — розповіла мешканка пошкодженого будинку Валентина. Вона зазначила, що загинув також і батько дівчини.

За інформацією очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, станом на 11:26 внаслідок атаки на Павлоград 14 людей постраждали. Серед них — троє дітей. Окрім підлітків 15 та 17 років, ще 6-річний хлопчик.

П'ятеро потерпілих залишаються в лікарні, з них троє у важкому стані.

Окрім п'ятиповерхівки, у місті пошкоджена інфраструктура, частково зруйноване приміщення соціального закладу. Також вигоріло декілька автівок.

Скриншот очільника ОВА/Telegram

Раніше ми повідомляли, що у ніч проти 25 квітня російські окупанти завдали масованого удару по Дніпропетровській області.

Також ми інформували, що внаслідок атаки РФ на Павлоград серед поранених і загиблих є діти.