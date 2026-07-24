Атака РФ на Запорожье: число пострадавших возросло до 34

Ликвидация последствий удара РФ по Запорожью. Фото: ГСЧС Запорожья

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

В результате российского нападения на Запорожье медицинская помощь потребовалась 28 жителям города, 15 из них остаются под наблюдением врачей. Всего в результате ударов РФ по Запорожью и окрестностям один человек погиб, ещё 34 получили ранения.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

В Запорожье возросло число пострадавших после атаки РФ

В Запорожье увеличилось число людей, обратившихся за медицинской помощью после вражеского удара. По словам Ивана Федорова, в результате атаки на областной центр пострадали 28 жителей Запорожья.

Пятнадцать человек в настоящее время находятся под наблюдением врачей. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Сообщение Ивана Федорова. Скриншот: Telegram

В то же время общие последствия российских ударов по Запорожью и Запорожскому району более серьезны — один человек погиб, еще 34 жителя получили ранения.

РФ нанесла более тысячи ударов по Запорожской области

По данным Запорожской ОВА, за сутки российские войска нанесли 1001 удар по 48 населенным пунктам области.

По Запорожью и ряду населенных пунктов региона армия РФ нанесла 14 авиационных ударов. Также оккупанты применили 740 беспилотников различных модификаций, преимущественно FPV-дронов.

Кроме того, зафиксировано два удара из реактивных систем залпового огня по Новоданиловке и 245 артиллерийских обстрелов населенных пунктов области.

В результате атак поступило 250 сообщений о повреждении жилых домов, объектов инфраструктуры, автомобилей и хозяйственных построек.

Разрушенный дом. Фото: Запорожская ОВА

Сообщение Ивана Федорова об атаке РФ на Запорожье. Скриншот: Telegram

Новини.LIVE сообщали, что вечером 23 июля российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Запорожью. В результате атаки повреждены здание медицинского учреждения, автомобили и жилой дом. В результате обстрела пострадали шестеро детей. Самому маленькому ребенку, получившему травмы, всего три месяца.

Новини.LIVE писали, что вечером 22 июля российские войска атаковали Сумы. В результате обстрела в городе были повреждены несколько автозаправочных станций. Исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзар сообщил, что вражеский удар пришелся по АЗС в двух районах города.