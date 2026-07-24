Атака РФ на Запорожье: 28 пострадавших в городе и 34 в целом

Ликвидация последствий удара РФ по Запорожью. Фото: ГСЧС Запорожья

В результате российского нападения на Запорожье медицинская помощь потребовалась 28 жителям города, 15 из них остаются под наблюдением врачей. Всего в результате ударов РФ по Запорожью и окрестностям один человек погиб, ещё 34 получили ранения.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

В Запорожье возросло число пострадавших после атаки РФ

В Запорожье увеличилось число людей, обратившихся за медицинской помощью после вражеского удара. По словам Ивана Федорова, в результате атаки на областной центр пострадали 28 жителей Запорожья.

Пятнадцать человек в настоящее время находятся под наблюдением врачей. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Сообщение Ивана Федорова. Скриншот: Telegram

В то же время общие последствия российских ударов по Запорожью и Запорожскому району более серьезны — один человек погиб, еще 34 жителя получили ранения.

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По данным Запорожской ОВА, за сутки российские войска нанесли 1001 удар по 48 населенным пунктам области.

По Запорожью и ряду населенных пунктов региона армия РФ нанесла 14 авиационных ударов. Также оккупанты применили 740 беспилотников различных модификаций, преимущественно FPV-дронов.

Кроме того, зафиксировано два удара из реактивных систем залпового огня по Новоданиловке и 245 артиллерийских обстрелов населенных пунктов области.

В результате атак поступило 250 сообщений о повреждении жилых домов, объектов инфраструктуры, автомобилей и хозяйственных построек.

Разрушенный дом. Фото: Запорожская ОВА

Сообщение Ивана Федорова об атаке РФ на Запорожье. Скриншот: Telegram

Новини.LIVE сообщали, что вечером 23 июля российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Запорожью. В результате атаки повреждены здание медицинского учреждения, автомобили и жилой дом. В результате обстрела пострадали шестеро детей. Самому маленькому ребенку, получившему травмы, всего три месяца.

Новини.LIVE писали, что вечером 22 июля российские войска атаковали Сумы. В результате обстрела в городе были повреждены несколько автозаправочных станций. Исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзар сообщил, что вражеский удар пришелся по АЗС в двух районах города.