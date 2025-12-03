Видео
Україна
Атака РФ на Кривой Рог — количество пострадавших растет

Атака РФ на Кривой Рог — количество пострадавших растет

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 19:59
Атака РФ на Кривой Рог — количество пострадавших возросло
Спасатели и медики на месте удара РФ по Кривому Рогу. Фото: ГСЧС Днепропетровщины

В среду вечером, 3 декабря, российские оккупанты атаковали Кривой Рог. В результате вражеского обстрела количество пострадавших продолжает расти — уже известно о 4 раненых, среди них ребенок.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram.

Атака РФ на Кривий Ріг 3 грудня
Чрезвычайники спасают людей после атаки РФ на Кривой Рог. Фото: ГСЧС Днепропетровской области

Атака РФ на Кривой Рог 3 декабря — какие последствия

Вечером 3 декабря российские войска совершили ракетный удар по городу Кривой Рог. По предварительной информации, травмированы 4 человека, среди них — ребенок.

В результате атаки РФ на Кривой Рог загорелись гаражи, повреждено админздание. На месте работают спасатели.

Атака РФ на Кривий Ріг наслідки
Спасатели ликвидируют пожар после атаки РФ. Фото: ГСЧС Днепропетровщины

В Никопольском районе из-за обстрелов пострадали три человека, среди них — девочка. Чрезвычайники оказали помощь ребенку, а также женщине и мужчине. Они переданы медицинским работникам для дальнейшей госпитализации.

Повреждены два учебных заведения, две АЗС и частные дома.

В Синельниковском районе изуродована инфраструктура и частный дом.

Напомним, что ночью 3 декабря российские войска нанесли удары по Одесской области.

Также 3 декабря оккупанты атаковали Харьков — есть пострадавшие среди гражданских.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
