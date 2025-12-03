Атака РФ на Кривой Рог — количество пострадавших возросло

Атака РФ на Кривой Рог — количество пострадавших растет
В среду вечером, 3 декабря, российские оккупанты атаковали Кривой Рог. В результате вражеского обстрела количество пострадавших продолжает расти — уже известно о 4 раненых, среди них ребенок.
Об этом информирует пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram.
Атака РФ на Кривой Рог 3 декабря — какие последствия
Вечером 3 декабря российские войска совершили ракетный удар по городу Кривой Рог. По предварительной информации, травмированы 4 человека, среди них — ребенок.
В результате атаки РФ на Кривой Рог загорелись гаражи, повреждено админздание. На месте работают спасатели.
В Никопольском районе из-за обстрелов пострадали три человека, среди них — девочка. Чрезвычайники оказали помощь ребенку, а также женщине и мужчине. Они переданы медицинским работникам для дальнейшей госпитализации.
Повреждены два учебных заведения, две АЗС и частные дома.
В Синельниковском районе изуродована инфраструктура и частный дом.
Напомним, что ночью 3 декабря российские войска нанесли удары по Одесской области.
Также 3 декабря оккупанты атаковали Харьков — есть пострадавшие среди гражданских.
