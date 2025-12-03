Атака РФ на Кривий Ріг — кількість постраждалих зросла

Атака РФ на Кривий Ріг — кількість постраждалих стрімко зростає
У середу ввечері, 3 грудня, російські окупанти атакували Кривий Ріг. Внаслідок ворожого обстрілу кількість постраждалих продовжує зростати — вже відомо про 4 поранених, серед них дитина.
Про це інформує пресслужба ДСНС України у Telegram.
Атака РФ на Кривий Ріг 3 грудня — які наслідки
Увечері 3 грудня російські війська здійснили ракетний удар по місту Кривий Ріг. За попередньою інформацією, травмовано 4 людей, серед них — дитина.
Внаслідок атаки РФ на Кривий Ріг зайнялися гаражі, пошкоджена адмінбудівля. На місці працюють рятувальники.
У Нікопольському районі через обстріли постраждали троє людей, серед них — дівчинка. Надзвичайники надали допомогу дитині, а також жінці та чоловікові. Їх передано медичним працівникам для подальшої госпіталізації.
Пошкоджено два навчальні заклади, дві АЗС та приватні будинки.
У Синельниківському районі понівечена інфраструктура та приватний будинок.
Нагадаємо, що вночі 3 грудня російські війська завдали ударів по Одеській області.
Також 3 грудня окупанти атакували Харків — є постраждалі серед цивільних.
