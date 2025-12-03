Відео
Атака РФ на Кривий Ріг — кількість постраждалих стрімко зростає

Атака РФ на Кривий Ріг — кількість постраждалих стрімко зростає

Дата публікації: 3 грудня 2025 19:59
Атака РФ на Кривий Ріг — кількість постраждалих зросла
Рятувальники та медики на місці удару РФ по Кривому Розі. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

У середу ввечері, 3 грудня, російські окупанти атакували Кривий Ріг. Внаслідок ворожого обстрілу кількість постраждалих продовжує зростати — вже відомо про 4 поранених, серед них дитина.

Про це інформує пресслужба ДСНС України у Telegram.

Атака РФ на Кривий Ріг 3 грудня
Надзвичайники рятують людей після атаки РФ на Кривий Ріг. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Атака РФ на Кривий Ріг 3 грудня — які наслідки

Увечері 3 грудня російські війська здійснили ракетний удар по місту Кривий Ріг. За попередньою інформацією, травмовано 4 людей, серед них — дитина.

Внаслідок атаки РФ на Кривий Ріг зайнялися гаражі, пошкоджена адмінбудівля. На місці працюють рятувальники.

Атака РФ на Кривий Ріг наслідки
Рятувальники ліквідовують пожежу після атаки РФ. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

У Нікопольському районі через обстріли постраждали троє людей, серед них — дівчинка. Надзвичайники надали допомогу дитині, а також жінці та чоловікові. Їх передано медичним працівникам для подальшої госпіталізації.

Пошкоджено два навчальні заклади, дві АЗС та приватні будинки.

У Синельниківському районі понівечена інфраструктура та приватний будинок.

Нагадаємо, що вночі 3 грудня російські війська завдали ударів по Одеській області.

Також 3 грудня окупанти атакували Харків — є постраждалі серед цивільних.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
