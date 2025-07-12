Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Атака РФ на Черновцы — что известно о погибших

Атака РФ на Черновцы — что известно о погибших

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 14:30
В Черновцах известно о двух погибших из-за атаки РФ
Последствия атаки на Черновцы. Фото: ГСЧС

Российские войска в ночь на субботу, 12 июля, нанесли удар по Черновцам. В результате атаки погибли два человека.

О них рассказал председатель ОВА Руслан Запаранюк в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Обстрел Черновцов 12 июля

По словам Запаранюка, в результате сегодняшнего российского удара по Черновцам погибли двое гражданских. Один из них - 43-летний работник Снятинского городского совета Ивано-Франковской области Святослав Лазаренко.

Также от вражеской атаки погибла 26-летняя заведующая одной из местных аптек Диана Кравченко.

Що відомо про загиблих у Чернівцях 12 липня
Погибшие от атаки РФ. Фото: Telegram/Руслан Запаранюк

"Мои глубокие и искренние соболезнования родным и близким. Вечная и светлая память...", — отметил глава ОГА.

null
Скриншот поста Запаранюка

Напомним, в результате удара по Черновцам повреждена гражданская инфраструктура. Также известно о раненых — они находятся в тяжелом состоянии.

А во Львове из-за вражеской атаки повреждены корпуса Львовской политехники и аудитории.

Черновцы обстрелы война в Украине атака погибшие
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации