В Черновцах известно о двух погибших из-за атаки РФ

Атака РФ на Черновцы — что известно о погибших
Российские войска в ночь на субботу, 12 июля, нанесли удар по Черновцам. В результате атаки погибли два человека.
О них рассказал председатель ОВА Руслан Запаранюк в Telegram.
Обстрел Черновцов 12 июля
По словам Запаранюка, в результате сегодняшнего российского удара по Черновцам погибли двое гражданских. Один из них - 43-летний работник Снятинского городского совета Ивано-Франковской области Святослав Лазаренко.
Также от вражеской атаки погибла 26-летняя заведующая одной из местных аптек Диана Кравченко.
"Мои глубокие и искренние соболезнования родным и близким. Вечная и светлая память...", — отметил глава ОГА.
Напомним, в результате удара по Черновцам повреждена гражданская инфраструктура. Также известно о раненых — они находятся в тяжелом состоянии.
А во Львове из-за вражеской атаки повреждены корпуса Львовской политехники и аудитории.
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