У Чернівцях відомо про двох загиблих через атаку РФ

Атака РФ на Чернівці — що відомо про загиблих
Російські війська в ніч проти суботи, 12 липня, завдали удару по Чернівцях. Внаслідок атаки загинули двоє людей.
Про них розповів голова ОВА Руслан Запаранюк у Telegram.
Обстріл Чернівців 12 липня
За словами Запаранюка, внаслідок сьогоднішнього російського удару по Чернівцях загинуло двоє цивільних. Один з них — 43-річний працівник Снятинської міської ради Івано-Франківської області Святослав Лазаренко.
Також від ворожої атаки загинула 26-річна завідувачка однієї з місцевих аптек Діана Кравченко.
"Мої глибокі та щирі співчуття рідним і близьким.
Вічна та світла памʼять…", — зазначив голова ОВА.
Нагадаємо, внаслідок удару по Чернівцях пошкоджено цивільну інфраструктуру. Також відомо про поранених — вони перебувають у тяжкому стані.
А у Львові через ворожу атаку пошкоджено корпуси Львівської політехніки та аудиторії.
Читайте Новини.LIVE!