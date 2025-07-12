У Чернівцях відомо про двох загиблих через атаку РФ

Наслідки атаки на Чернівці. Фото: ДСНС

Російські війська в ніч проти суботи, 12 липня, завдали удару по Чернівцях. Внаслідок атаки загинули двоє людей.

Про них розповів голова ОВА Руслан Запаранюк у Telegram.

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За словами Запаранюка, внаслідок сьогоднішнього російського удару по Чернівцях загинуло двоє цивільних. Один з них — 43-річний працівник Снятинської міської ради Івано-Франківської області Святослав Лазаренко.

Також від ворожої атаки загинула 26-річна завідувачка однієї з місцевих аптек Діана Кравченко.

Загиблі від атаки РФ. Фото: Telegram/Руслан Запаранюк

"Мої глибокі та щирі співчуття рідним і близьким.

Вічна та світла памʼять…", — зазначив голова ОВА.

Скриншот допису Запаранюка

Нагадаємо, внаслідок удару по Чернівцях пошкоджено цивільну інфраструктуру. Також відомо про поранених — вони перебувають у тяжкому стані.

А у Львові через ворожу атаку пошкоджено корпуси Львівської політехніки та аудиторії.