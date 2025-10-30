Удар РФ по Ладыжину - город остался без света и воды

Работники ГСЧС на месте обстрела. Фото: ГСЧС Украины

В Ладыжине оперативно реагируют на последствия чрезвычайной ситуации из-за обстрела РФ. Уже провели комиссию ТЭБ и все соответствующие службы получили поручение ликвидировать последствия происшествия.

Об этом сообщает секретарь городского совета Александр Коломиец в Facebook в четверг, 30 октября.

Ладыжин в Винницкой области остался без тепла и воды

Сейчас обеспечивается запуск междомовых колонок водоснабжения, организуется подвоз технической воды для жителей. Кроме того, готовится альтернативная система теплоснабжения, чтобы минимизировать неудобства для жителей.

В связи с чрезвычайной ситуацией сегодня не будут работать детские сады. После отбоя тревоги начнут работать специальные группы для оценки разрушений, а жители наиболее пострадавших домов будут отселены для безопасности.

Горожане также ожидают восстановления электроснабжения после завершения аварийных работ. Александр Коломиец призвал жителей не распространять фото и видео с места событий, пообещав в дальнейшем информировать о ситуации.

"Держимся!" — призвал секретарь горсовета, подчеркивая важность единства и взаимоподдержки в сложные моменты.

Напомним, что первый заместитель начальника Винницкой ОГА Наталья Заболотная рассказала, что российские оккупанты нанесли массированный удар по Винницкой области. В результате вражеской атаки погибла семилетняя девочка, также есть пострадавшие.

Кроме того, россияне нанесли удар по Запорожью — есть погибшие и раненые.