Удар РФ по Ладижину - місто залишилось без світла та води

Працівники ДСНС на місці обстрілу. Фото: ДСНС України

У Ладижині оперативно реагують на наслідки надзвичайної ситуації через обстріл РФ. Вже провели комісію ТЕБ і всі відповідні служби отримали доручення ліквідувати наслідки події.

Про це повідомляє секретар міської ради Олександр Коломієць у Facebook у четвер, 30 жовтня.

Пост Олександра Коломієця. Фото: скриншот

Ладижин на Вінниччині залишився без тепла та води

Наразі забезпечується запуск міжбудинкових колонок водопостачання, організовується підвіз технічної води для мешканців. Крім того, готується альтернативна система теплопостачання, щоб мінімізувати незручності для жителів.

У зв’язку з надзвичайною ситуацією сьогодні не працюватимуть дитячі садочки. Після відбою тривоги почнуть працювати спеціальні групи для оцінки руйнувань, а мешканці найбільш постраждалих будинків будуть відселені для безпеки.

Містяни також очікують на відновлення електропостачання після завершення аварійних робіт. Олександр Коломієць закликав мешканців не поширювати фото та відео з місця подій, пообіцявши надалі інформувати про ситуацію.

"Тримаймось!" — закликав секретар міськради, наголошуючи на важливості єдності та взаємопідтримки у складні моменти.

Нагадаємо, що перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна розповіла, що російські окупанти завдали масованого удару по Вінницькій області. Внаслідок ворожої атаки загинула семирічна дівчинка, також є постраждалі.

Крім того, росіяни завдали удару по Запоріжжю — є загиблі та поранені.