Удар РФ по Вінниччині — загинула дитина, є постраждалі
У четвер, 30 жовтня, російські окупанти завдали масованого удару по Вінницькій області. Внаслідок ворожої атаки загинула семерична дівчинка, також є постраждалі.
Про це інформує перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна у Telegram.
Атака РФ на Вінниччину — загинула дитина
Внаслідок нічної російської атаки на Вінниччину загинула 7-річна дитина — від отриманих травм дівчинка померла в лікарні. Ще 4 людини постраждали.
Пошкоджені житлові будинки, транспортні засоби, об’єкти критичної інфраструктури. Виникли пожежі.
"Сьогодні Вінниччина знову зазнала масованої комбінованої атаки ворога. У повітряному просторі області перебувало 90 БпЛА та 23 крилаті ракети. Маємо ушкодження критичної інфраструктури та влучання у цивільну інфраструктуру", — повідомила Заболотна.
За її даними, загалом у регіоні пошкоджено 23 житлові будинки. Один із них — двоповерховий, де проживала 21 особа. Він зазнав значних руйнувань, тож наразі сім’ї виселені. Станом на зараз комісії проводять обстеження цього будинку для визначення можливості його подальшої експлуатації.
Також тривають роботи з ліквідації наслідків ураження. На місцях працюють рятувальники, здійснюється гасіння пожежі. Розгорнуто комісії, які фіксують наслідки уражень та пошкоджень. Працює поліція, ДСНС та СБУ.
"Внаслідок ворожої атаки є постраждалі серед цивільного населення — четверо дорослих і семирічна дівчинка. Двоє дорослих госпіталізовані, їхній стан — середньої тяжкості. Ще двоє отримали легкі поранення й відмовилися від госпіталізації. Дівчинка була доставлена до лікарні у вкрай тяжкому стані. Лікарі боролися за життя, але, на жаль, її не вдалося врятувати", — поінформувала представниця ОВА.
Нагадаємо, що в ніч проти 30 жовтня російські армійці атакували Київську область.
Також окупанти завдали удару по Запоріжжю — є загиблі та поранені.
