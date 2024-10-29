Удар по университету Чечни — комментарий украинских спецслужб

Пожар в Чечне. Фото: росСМИ

Во вторник, 29 октября, лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об атаке беспилотника на Российский университет спецназа имени Владимира Путина в городе Гудермес. Вероятно, удар был нанесен с территории Дагестана или Ингушетии.

Об этом сообщили источники Суспільного в украинских спецслужбах.

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По словам Кадырова, в результате воздушного удара вспыхнула крыша одного из пустующих зданий на территории учебного заведения.

Кадыров заявил, что правоохранители уже расследуют происшествие и пытаются установить причастных к атаке лиц, назвав нападение "преступлением". Он также заверил, что университет продолжает работать в штатном режиме.

Украинские спецслужбы подтвердили информацию об ударе и сообщили, что дроны могли быть запущены с территории Дагестана или Ингушетии.

Ранее мы писали, что в среду, 16 октября, под Москвой на военном аэродроме "Чкаловский" вспыхнул большой пожар. Пламя охватило административное здание на территории военного объекта.

А на российском военном аэродроме "Оренбург-2" произошел большой пожар. Сгорел транспортный самолет оккупантов Ту-134.