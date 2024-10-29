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Атака на університет в Чечні — звідки могли завдати удару

29 жовтня 2024 17:13
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Удар по університету Чечні — коментар українських спецслужб
Пожежа в університеті Чечні. Фото: росЗМІ
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У вівторок, 29 жовтня, лідер Чеченської Республіки Рамзан Кадиров повідомив про атаку безпілотника на "Російський університет спецназу імені Володимира Путіна" у місті Гудермес. Ймовірно удар був завданий з території Дагестану або Інгушетії.

Про це повідомили джерела Суспільного в українських спецслужбах.

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За словами Кадирова, внаслідок повітряного удару спалахнув дах однієї з порожніх будівель на території навчального закладу. 

Кадиров заявив, що правоохоронці вже розслідують подію та намагаються встановити причетних до атаки осіб, назвавши напад "злочином". Він також запевнив, що університет продовжує роботу в штатному режимі.

Українські спецслужби підтвердили інформацію про удар і повідомили, що дрони могли бути запущені з території Дагестану або Інгушетії.

Раніше ми писали, що в середу, 16 жовтня, під Москвою на військовому аеродромі "Чкаловський" спалахнула велика пожежа. Полум'я охопило адміністративну будівлю на території військового об'єкта.

А на російському військовому аеродромі "Оренбурґ-2" сталася велика пожежа. Згорів транспортний літак окупантів Ту-134.

Рамзан Кадиров Чеченська республіка атака Дагестан вибух

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