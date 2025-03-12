В Кривом Роге прогремел взрыв 12 марта — что известно

Дым от взрыва. Фото: Милитарный

В Кривом Роге утром, 12 марта, прогремела серия взрывов, в результате которых пострадал по меньшей мере один человек. Информация о масштабах разрушений и количестве раненых уточняется.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

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Взрывы 12 марта в Кривом Роге

По предварительным данным, один из вражеских ударов пришелся на инфраструктурный объект, что вызвало масштабный пожар. Спасатели работают на месте происшествия, ликвидируя последствия атаки.

По состоянию на 08:00 карта тревог выглядит следующим образом

Карта тревог. Фото: скриншот

Детали относительно характера взрывов и возможных дополнительных жертв пока выясняются.

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что россияне применили двойную ракетную атаку на город и добавил, что пострадали несколько человек.

"Попадание в объект гражданской инфраструктуры. Возник пожар. Предварительно известно о нескольких пострадавших, которых госпитализировали в больницу. На место удара направлены все оперативные службы. Подробности — потом. Все работают. Просьба соблюдать информационную тишину", — сообщил Вилкул.

Чем атаковала Россия Кривой Рог

Отметим, что в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе баллистической атаки на Кривой Рог. Через несколько минут ВС ВСУ предупредили о скоростной цели на Кривой Рог.

Предупреждение ВС ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, о мощных взрывах в Кривом Роге стало известно утром.

Недавно российские войска нанесли удар по гостинице в Кривом Роге.