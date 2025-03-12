У Кривому Розі пролунав вибух 12 березня — що відомо

Дим від вибуху. Фото: Мілітарний

У Кривому Розі вранці у середу, 12 березня, пролунала серія вибухів, унаслідок яких постраждала щонайменше одна людина. Інформація щодо масштабів руйнувань і кількості поранених уточнюється.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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За попередніми даними, один із ворожих ударів припав на інфраструктурний об'єкт, що спричинило масштабну пожежу. Рятувальники працюють на місці події, ліквідуючи наслідки атаки.

Станом на 08:00 карта тривог має такий вигляд.

Карта тривог. Фото: скриншот

Деталі щодо характеру вибухів та можливих додаткових жертв наразі з'ясовуються.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що росіяни застосували подвійну ракетну атаку на місто та додав, що постраждлало кілька осіб.

"Влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. Виникла пожежа. Попередньо відомо про декількох постраждалих, яких госпіталізували до лікарні. На місце удару направлено всі оперативні служби. Подробиці — потім. Усі працюють. Прохання дотримуватись інформаційної тиші", — повідомив Вілкул.

Чим атакувала Росія Кривий Ріг

Зазначимо, що у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу балістичної атаки на Кривий Ріг. За кілька хвилин ПС ЗСУ попередили про швидкісну ціль на Кривий Ріг.

Попередження ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, про потужні вибухи в Кривому Розі стало відомо вранці.

Нещодавно російські війська завдали удару по готелю у Кривому Розі.