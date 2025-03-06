У Кривому Розі збільшилась кількість загиблих від атаки

Пошкоджений готель. Фото: Суспільне

Російські війська увечері в середу, 5 березня, завдали ракетного удару по готелю в Кривому Розі Дніпропетровської області. Наразі кількість загиблих збільшилася до п'яти.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram у четвер, 6 березня.

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"На жаль, кількість жертв вчорашнього ракетного удару збільшилась до п'яти", — йдеться у повідомленні.

Вілкул зазначив, що лікарі зробили все можливе, але внаслідок атаки від численних травм, які були несумісні із життям, померла 60-річна жінка.

Скриншот допису Вілкула

Нагадаємо, в Офісі Генпрокурора повідомляли, що через російський балістичний удар по Кривому Рогу поранено щонайменше 30 мешканців міста.

Також у Кривому Розі 7 березня буде оголошено день жалоби за жертвами атаки РФ на готель.