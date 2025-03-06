В Кривом Роге увеличилось количество погибших от атаки

Поврежденный отель. Фото: Суспільне

Российские войска вечером в среду, 5 марта, нанесли ракетный удар по гостинице в Кривом Роге Днепропетровской области. Сейчас количество погибших увеличилось до пяти.

Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram в четверг, 6 марта.

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"К сожалению, количество жертв вчерашнего ракетного удара увеличилось до пяти", — говорится в сообщении.

Вилкул отметил, что врачи сделали все возможное, но в результате атаки от многочисленных травм, которые были не совместимы с жизнью, умерла 60-летняя женщина.

Скриншот поста Вилкула

Напомним, в Офисе Генпрокурора сообщали, что из-за российского баллистического удара по Кривому Рогу ранены по меньшей мере 30 жителей города.

Также в Кривом Роге 7 марта будет объявлен день траура по жертвам атаки РФ на отель.