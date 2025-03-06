В Кривом Роге увеличилось количество погибших от атаки

Ракетный удар по гостинице — в Кривом Роге увеличились жертвы
Российские войска вечером в среду, 5 марта, нанесли ракетный удар по гостинице в Кривом Роге Днепропетровской области. Сейчас количество погибших увеличилось до пяти.
Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram в четверг, 6 марта.
Атака на Кривой Рог
"К сожалению, количество жертв вчерашнего ракетного удара увеличилось до пяти", — говорится в сообщении.
Вилкул отметил, что врачи сделали все возможное, но в результате атаки от многочисленных травм, которые были не совместимы с жизнью, умерла 60-летняя женщина.
Напомним, в Офисе Генпрокурора сообщали, что из-за российского баллистического удара по Кривому Рогу ранены по меньшей мере 30 жителей города.
Также в Кривом Роге 7 марта будет объявлен день траура по жертвам атаки РФ на отель.
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