Обстрел Чернобыльской АЭС — что было бы, если бы россияне ударили авиабомбой

Чернобыльская АЭС после российской атаки 14 февраля. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Восстановление укрытия над четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) после атаки российского беспилотника займет несколько месяцев. В результате удара образовалось отверстие диаметром шесть метров.

Об этом сообщила эксперт по ядерной энергетике и безопасности Ольга Кошарная в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 17 февраля.

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По словам Кошарной, если бы дрон-камикадзе попал в то место на ЧАЭС, которое оборудовано еще старым укрытием, то радиационные выбросы могли бы быть очень серьезными.

"Почему? Потому что за время, прошедшее с момента аварии, топливные материалы, которые хранятся под старым укрытием, превратились в пыль. Согласно регламенту, в этом месте есть радиоактивная пыль, содержащая плутоний, америций, уран и другие опасные элементы. Это огромная проблема, ведь сейчас там накопилось четыре тонны такой пыли. Если бы туда попала ракета, вся эта радиоактивная пыль поднялась бы в воздух и разнеслась бы не только по Украине, но и на территорию России и Беларуси", — сказала она.

Эксперт добавила, что Россия могла бы нанести удар не только дронами, но и, например, ракетами "Искандер" или авиационными бомбами КАБ-500.

"И даже если радиоактивная пыль разлетится на Брянскую область, Россию это не остановит — для них человеческая жизнь никогда не имела большого значения. То же самое касается и Беларуси", — подчеркнула Кошарная.

Радиация на 300 лет

Специалист подчеркнула, что администрация зоны и руководство ЧАЭС оперативно отреагировали и организовали пресс-тур в зону 14 февраля. Журналисты ведущих мировых медиа смогли увидеть последствия удара. Миссия МАГАТЭ также прибыла на место, провела проверку и уже подготовила отчет.

"Некоторые спрашивают: почему в отчете МАГАТЭ не указано, кто виноват? Дело в том, что по уставу эта организация не имеет права определять виновных — она только наблюдает и фиксирует факты. Но главное, что факт атаки зафиксирован. И я считаю, что мы сработали правильно и оперативно", — говорит она.

Кошарная также рассказала, что украинские ученые проводили моделирование тяжелой аварии со сплавлением активной зоны реактора. Один из возможных сценариев предусматривал, что при западном ветре радиоактивные вещества могли бы попасть в Краснодарский край России. Если бы в то время там шел дождь, цезий-137 осел бы в почве, сделав ее непригодной для сельскохозяйственного использования на минимум 300 лет.

"Что касается нынешней ситуации — конечно, она не сопоставима по масштабу с катастрофой 1986 года, но все равно опасна. В результате удара образовалось отверстие диаметром шесть метров. По моему мнению, катастрофических последствий не будет. Повышение радиационного фона, если и произойдет, то останется в пределах промышленной площадки ЧАЭС или зоны отчуждения", — подытожила эксперт.

Напомним, российские войска атаковали Чернобыльскую атомную электростанцию 14 февраля. Вражеский дрон с 50 кг взрывчатки попал в укрытие над четвертым энергоблоком. Впоследствии ГСЧС обнародовала кадры с места удара, где продолжается ликвидация последствий атаки.