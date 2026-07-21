Армия США снова наносит удары по объектам в Иране

Иранские солдаты патрулируют Ормузский пролив. Фото иллюстративное: Ahmad Halabisaz/XinHua/dpa/picture alliance

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

Вооруженные силы РФ десятую ночь подряд наносят удары по Ирану. В воскресенье, 20 июля, атака началась в 16:00 по восточному времени. Цель США — ослабить военный потенциал Тегерана.

Об этом сообщило Центральное командование США, передает Новини.LIVE.

Скриншот сообщения Центрального командования США

Цель ударов США по Ирану

США стремятся к тому, чтобы иранцы прекратили обстрелы судов в Ормузском проливе. Удары по плавсредствам ставят под угрозу жизнь моряков и мешают судоходству.

"Эти удары направлены на дальнейшее ослабление военного потенциала Ирана, используемого для атак на коммерческие суда в Ормузском проливе", — говорится в сообщении.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Washington Post сообщал, что конфликт между США и Ираном может перерасти в полномасштабный. На данный момент в результате обстрелов обе стороны несут убытки. В течение последней недели погибли минимум трое американских военных.

Также Новини.LIVE писал, что президент США Дональд Трамп призвал республиканцев ввести санкции против Ирана. Американский лидер заявил, что этого хотел сенатор Линдси Грэм, который является автором санкционного законопроекта. Документ предусматривает введение 100% вторичных пошлин против стран, закупающих российскую нефть и природный газ.