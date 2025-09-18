ВСУ отбили массированные атаки — за сутки ликвидировано 930 оккупантов

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки украинские защитники отбили 184 попытки врага продвинуться вперед на фронте. Оккупанты применяли практически весь арсенал: от ракетных ударов до массированных атак дронами-камикадзе и пытались продвинуться на нескольких направлениях фронта.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

Чем россияне атаковали ВСУ на фронте в течение суток

За прошедшие сутки со стороны российских войск был зафиксирован запуск одной ракеты, 95 авиационных ударов и более полутора сотен управляемых авиабомб. Кроме того, противник атаковал 6097 ударными беспилотниками и совершил 4766 обстрелов украинских позиций и населенных пунктов, из которых 174 — реактивными системами залпового огня.

Под вражескими обстрелами оказались населенные пункты Запорожской области — Железнодорожное, Рождественка, Каменское, Григорьевка и Веселянка, а также Антоновка и Ингулец на Херсонщине. Несмотря на это, украинская авиация в ответ нанесла удары по двум районам, где была сосредоточена техника и личный состав противника.

Где россияне идут штурмом — сводка с направлений фронта

На севере страны, на Слобожанском и Курском направлениях, агрессор провел 11 боестолкновений, нанес 10 авиаударов с использованием 25 управляемых бомб и совершил более двух сотен обстрелов.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты 11 раз атаковали оборонительные позиции вблизи Волчанска, Отрадного и в направлении Григорьевки и Обуховки.

Семь вражеских штурмов было зафиксировано на Купянском направлении. Атаки велись возле Боровской Андреевки, Кондрашовки, Загрызово, Богуславки и в районе самого Купянска.

Значительно более интенсивные бои происходили на Лиманском направлении, где враг 21 раз пытался прорвать оборону возле Заречного, Ставков, Торского, Новомихайловки, Дружелюбовки, Шандриголово, Среднего и Колодязов.

На Северском отрезке фронта захватчики 14 раз атаковали позиции украинских войск в районах Григорьевки, Дроновки, Серебрянки, Выемки, Федоровки и Ямполя. На Краматорском направлении пять боестолкновений зафиксировано вблизи Часового Яра, Ступочек, Предтечино и Никифоровки.

Особенно ожесточенными были бои на Торецком направлении. Там зафиксировали 17 атак в районах Щербиновки, Плещеевки, Катериновки, Русиного Яра, Полтавки и в направлении Николайполья.

Самые интенсивные бои сейчас на Покровском направлении: украинские воины остановили 69 попыток врага штурмовать населенные пункты Владимировка, Никаноровка, Золотой Колодец, Новоэкономическое, Шахово, Лысовка, Муравка, Зверево, Молодецкое, Родинское, Миролюбовка, Луч, Новоукраинка, Новое Шахово, а также попытки продвинуться в направлении Покровска, Новопавловки и Нового Донбасса.

Не менее активными были действия противника на Новопавловском направлении, где зафиксировано 22 атаки в районах Александрограда, Толстого, Поддубного, Воскресенки, Камышевахи, Новогеоргиевки, Ольговского и Ивановки.

На Гуляйпольском отрезке состоялась одна неудачная атака возле Полтавки, на Ореховском оккупанты совершили три попытки наступления вблизи Каменского. В направлении Антоновского моста на Херсонщине враг трижды пытался подойти ближе к украинским позициям, но также безрезультатно. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования ударных группировок не наблюдается.

Потери российских войск на фронте

Несмотря на массированные атаки, украинские Силы обороны продолжают наносить врагу значительные потери. За сутки было ликвидировано около 930 оккупантов. Кроме того, уничтожено два танка, 33 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, 390 дронов оперативно-тактического уровня и 122 единицы автомобильной техники.

Напомним, российские войска длительное время пытаются продвинуться на Покровском направлении.

Также в Украине приняли новое постановление, которое позволит мобилизоваться в армию мужчинам старше 60 лет.