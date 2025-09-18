ЗСУ відбили масовані атаки — за добу ліквідовано 930 окупантів

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу українські захисники відбили 184 спроби ворога просунутися вперед на фронті. Окупанти застосовували практично весь арсенал: від ракетних ударів до масованих атак дронами-камікадзе та намагалися просунутися на кількох напрямках фронту.

Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Чим росіяни атакували ЗСУ на фронті впродовж доби

Протягом минулої доби збоку російських військ було зафіксовано запуск однієї ракети, 95 авіаційних ударів і понад півтори сотні керованих авіабомб. Крім того, противник атакував 6097 ударними безпілотниками та здійснив 4766 обстрілів українських позицій і населених пунктів, з яких 174 — реактивними системами залпового вогню.

Під ворожими обстрілами опинилися населені пункти Запорізької області — Залізничне, Різдвянка, Кам’янське, Григорівка й Веселянка, а також Антонівка та Інгулець на Херсонщині. Попри це, українська авіація у відповідь завдала ударів по двох районах, де було зосереджено техніку та особовий склад противника.

Де росіяни ідуть штурмом — зведення із напрямків фронту

На півночі країни, на Слобожанському та Курському напрямках, агресор провів 11 боєзіткнень, завдав 10 авіаударів із використанням 25 керованих бомб та здійснив понад дві сотні обстрілів.

Південно-Слобожанський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти 11 разів атакували оборонні позиції поблизу Вовчанська, Одрадного та в напрямку Григорівки й Обухівки.

Куп'янський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

Сім ворожих штурмів було зафіксовано на Куп’янському напрямку. Атаки точилися біля Борівської Андріївки, Кіндрашівки, Загризового, Богуславки та в районі самого Куп’янська.

Лиманський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

Значно інтенсивніші бої відбувалися на Лиманському напрямку, де ворог 21 раз намагався прорвати оборону біля Зарічного, Ставків, Торського, Новомихайлівки, Дружелюбівки, Шандриголового, Середнього й Колодязів.

Сіверський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Сіверському відтинку фронту загарбники 14 разів атакували позиції українських військ у районах Григорівки, Дронівки, Серебрянки, Виїмки, Федорівки та Ямполя. На Краматорському напрямку п’ять боєзіткнень зафіксовано поблизу Часового Яру, Ступочок, Предтечиного та Никифорівки.

Краматорський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

Особливо запеклими були бої на Торецькому напрямку. Там зафіксували 17 атак у районах Щербинівки, Плещіївки, Катеринівки, Русиного Яру, Полтавки та в напрямку Миколайпілля.

Покровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

Найінтенсивніші бої наразі на Покровському напрямку: українські воїни зупинили 69 спроб ворога штурмувати населені пункти Володимирівка, Никанорівка, Золотий Колодязь, Новоекономічне, Шахове, Лисівка, Муравка, Звірове, Молодецьке, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Новоукраїнка, Нове Шахове, а також спроби просунутися в напрямку Покровська, Новопавлівки й Нового Донбасу.

Не менш активними були дії противника на Новопавлівському напрямку, де зафіксовано 22 атаки у районах Олександрограда, Толстого, Піддубного, Воскресенки, Комишувахи, Новогеоргіївки, Ольгівського та Іванівки.

На Гуляйпільському відтинку відбулася одна невдала атака біля Полтавки, на Оріхівському окупанти здійснили три спроби наступу поблизу Кам’янського. У напрямку Антонівського мосту на Херсонщині ворог тричі намагався підійти ближче до українських позицій, але також безрезультатно. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування ударних угруповань не спостерігається.

Втрати російських військ на фронті

Попри масовані атаки, українські Сили оборони продовжують завдавати ворогу значних втрат. За добу було ліквідовано близько 930 окупантів. Окрім того, знищено два танки, 33 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 390 дронів оперативно-тактичного рівня та 122 одиниці автомобільної техніки.

Нагадаємо, російські війська тривалий час намагаються просунутися на Покровському напрямку.

Також в Україні ухвалили нову постанову, яка дозволятиме мобілізуватися до війська чоловікам старше 60 років.