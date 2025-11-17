Россия атаковала энергетику Украины — какая ситуация в энергосистеме 17 ноября

Ликвидация пожара. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские обстрелы повредили энергетическую инфраструктуру пяти областей Украины. Энергетики продолжают ремонтно-восстановительные работы, а потребителей призывают экономно использовать электроэнергию.

Об этом сообщили в "Укрэнерго" в понедельник, 17 ноября.

Какова ситуация в энергосистеме после ударов РФ

Враг атаковал энергетическую инфраструктуру в Харьковской, Сумской, Черниговской, Одесской и Донецкой областях. На поврежденных объектах продолжаются ремонтно-восстановительные работы.

Из-за вражеских ударов, сегодня графики почасовых отключений и ограничений мощности для промышленных потребителей и бизнеса действуют с 00:00 до 23:59 в большинстве регионов Украины. Актуальные графики можно найти на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения и на страницах облэнерго вашего региона.

Между тем ситуация на Запорожской АЭС остается стабильной. Уровень воды в пруду-охладителе составляет 13,18 м, что достаточно для обеспечения потребностей станции.

Ситуация в энергосистеме. Фото: Укрэнерго

