Россия атаковала энергетику Украины — какая ситуация в энергосистеме 17 ноября

Армия РФ атаковала энергетику в пяти областях — какие последствия
Российские обстрелы повредили энергетическую инфраструктуру пяти областей Украины. Энергетики продолжают ремонтно-восстановительные работы, а потребителей призывают экономно использовать электроэнергию.
Об этом сообщили в "Укрэнерго" в понедельник, 17 ноября.
Какова ситуация в энергосистеме после ударов РФ
Враг атаковал энергетическую инфраструктуру в Харьковской, Сумской, Черниговской, Одесской и Донецкой областях. На поврежденных объектах продолжаются ремонтно-восстановительные работы.
Из-за вражеских ударов, сегодня графики почасовых отключений и ограничений мощности для промышленных потребителей и бизнеса действуют с 00:00 до 23:59 в большинстве регионов Украины. Актуальные графики можно найти на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения и на страницах облэнерго вашего региона.
Между тем ситуация на Запорожской АЭС остается стабильной. Уровень воды в пруду-охладителе составляет 13,18 м, что достаточно для обеспечения потребностей станции.
Напомним, в результате боевых действий на Днепропетровщине изменено движение поездов.
А также мы сообщали, что российские дроны атаковали гражданские объекты на Черниговщине.
Читайте Новини.LIVE!