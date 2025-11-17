Відео
Головна Новини дня Армія РФ атакувала енергетику в п'яти областях — які наслідки

Армія РФ атакувала енергетику в п'яти областях — які наслідки

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 10:36
Оновлено: 10:36
Росія атакувала енергетику України — яка ситуацію в енергосистемі 17 листопада
Ліквідація пожежі. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські обстріли пошкодили енергетичну інфраструктуру п'яти областей України. Енергетики продовжують ремонтно-відновлювальні роботи, а споживачів закликають економно використовувати електроенергію.

Про це повідомили в "Укренерго" в понеділок, 17 листопада.

Читайте також:

Яка ситуація в енергосистемі після ударів РФ

Ворог атакував енергетичну інфраструктуру в Харківській, Сумській, Чернігівській, Одеській та Донецькій областях. На пошкоджених об'єктах тривають ремонтно-відновлювальні роботи.

Через ворожі удари, сьогодні графіки погодинних відключень та обмежень потужності для промислових споживачів і бізнесу діють з 00:00 до 23:59 у більшості регіонів України. Актуальні графіки можна знайти на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу та на сторінках обленерго вашого регіону.

Тим часом ситуація на Запорізькій АЕС залишається стабільною. Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 13,18 м, що достатньо для забезпечення потреб станції.

Ситуація в енергосистемі 1 листопада
Ситуація в енергосистемі. Фото: Укренерго

Нагадаємо, внаслідок бойових дій на Дніпропетровщині змінено рух поїздів.

А також ми повідомляли, що російські дрони атакували цивільні об'єкти на Чернігівщині.

обстріли Укренерго критична інфраструктура війна в Україні енергетика
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
