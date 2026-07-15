Арахамия: Корецкий изложил свое видение работы Кабмина

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Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Провели заседание фракции, встретились с Сергеем Корецким, поговорили о его видении работы Кабинета министров и структуры правительства.

Сергей Корецкий имеет значительный опыт работы в корпоративном и государственном секторах, хорошо зарекомендовал себя в «Укрнафте» и в «Нафтогазе». В прошлом отопительном сезоне газ, по сути, был единственным энергоресурсом, который стабильно поставлялся потребителям, несмотря на атаки на мощности добычи и хранения. Считаем такой опыт чрезвычайно полезным, особенно сейчас, когда Украина готовится к, вероятно, самой тяжелой зиме в нашей истории.

Среди приоритетов работы правительства Сергей Корецкий назвал поддержку населения, подготовку к отопительному сезону, укрепление Сил обороны и защиту инфраструктуры.

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