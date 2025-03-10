Суд над Галушкиным — генерала оставили под стражей

Экс-командующий ОТГ "Харьков" Юрий Галушкин в зале суда. Фото: Суспільне

В Киеве апелляционный суд решил оставить экс-начальника ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина под стражей и не изменил меру пресечения. Он пробудет в СИЗО до 20 марта.

Об этом сообщает Суспільне в понедельник, 10 марта.

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Заседание по мере пресечения Галушкину проводили в закрытом режиме. Адвокат обвиняемого просил для клиента круглосуточный домашний арест, однако прокуратура требовала оставить экс-начальника ОТГ "Харьков" под стражей. Апелляционный суд Киева оставил решение первой инстанции в силе. Следовательно, Юрий Галушкин будет находиться под стражей в СИЗО до 20 марта.

Экс-чиновника обвиняют в халатном отношении к военной службе, в частности в ненадлежащей обороне во время наступления на север Харьковщины в 2024 году. Подозревают, что именно решения Юрия Галушкина и Ильи Лапина привели к тому, что россияне тогда зашли на территорию Липецкой громады. Экс-командующему ОТГ "Харьков" грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, бывшего командующего ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина взяли под стражу в конце января 2025 года. Вносить залог суд запретил.

Бригадный генерал Юрий Галушкин, которого обвиняют в провале обороны Харьковской области, заявил, что готов уйти на фронт обычным солдатом. Он подчеркнул, что готов продолжить защищать Украину.